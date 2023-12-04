Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал золотую медаль открытого чемпионата США по плаванию. Информация о победителях была опубликована 2 декабря на сайте конкурса.

Петрашов занял первое место на дистанции 100 метров брассом, проплыв за 59,46 секунды.

Спортсмен опередил победителя Олимпийских игр 2021 года в Токио американца Майкла Эндрю (59,52 секунды) и еще одного пятикратного чемпиона мира Ника финка (59,79 секунды).

Турнир, в котором участвовал Петрашов прошел с 29 ноября по 2 декабря в городе Гринсборо в США.

23-летний Денис Петрашов является чемпионом Азии по плаванию 2017 и 2019 годов. В июле 2022 года Петрашов завоевал вторую золотую медаль в плавании брассом на соревнованиях Маккабиады-2022 в Израиле. Также на Исламских играх солидарности-2022 в Турции он выиграл золото.

Петрашов по итогам чемпионата мира, прошедшего в сентябре в Японии, завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.