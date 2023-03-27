Кыргызский пловец Денис Петрашов занял третье место на чемпионате NCAA в первом дивизионе среди сильнейших университетских команд США. Петрашов стал третьим на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщает Федерация Кыргызстана по плаванию.

«Петрашов в полной мере продемонстрировал свое мастерство и взял бронзовую медаль. Его время составило 50,78 секунды, что является лучшим результатом в его карьере», – сообщили в Федерации.

В организации рассказали, что для университета Луисвиль, который представляет Петрашов, это «большой успех и лучший результат в этой дисциплине».

«Я знаю, что тренировки были трудными, но они действительно помогли мне достичь этого результата. Я горжусь тем, что могу представлять свою команду на этом уровне и я надеюсь, что буду продолжать двигаться вперед», – сказал сам пловец.

В феврале 2023 года Петрашов занял первое место на турнире в Атланте на дистанции 200 ярдов брасс (182,88 метров), установив новый рекорд по времени.

Денис Петрашов — чемпион Азии по плаванию 2019 и 2017 годов. В июле 2022 года Петрашов завоевал вторую золотую медаль в плавании брассом на соревнованиях Маккабиады-2022 в Израиле.

Кроме того, на Исламских играх солидарности в Турции он выиграл золото. Также он был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду в Токио. Но на играх он не смог попасть в полуфинал. До этого он также участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.