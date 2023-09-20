Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом сообщили в Департаменте физической культуры и спорта при Минкультуры.

Петрашов завоевал лицензию по итогам чемпионата мира по плаванию, который прошел в Японии. До этого он участвовал в Олимпиаде — в 2016 году в Рио занял 38 место, и 2021-м в Токио, где занял 18 место.

Лицензия Петрашова стала третьей для кыргызстанских спортсменов. Ранее путевку на Олимпиаду завоевали Айпери Медет кызы и Айсулуу Тыныбекова на чемпионате мира по борьбе.

23-летний Денис Петрашов является чемпионом Азии по плаванию 2017 и 2019 годов. В июле 2022 года Петрашов завоевал вторую золотую медаль в плавании брассом на соревнованиях Маккабиады-2022 в Израиле. Также на Исламских играх солидарности-2022 в Турции он выиграл золото.

