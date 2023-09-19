Спортсменка Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира по борьбе в Сербии.



Она выступает в весовой категории до 76 кг, где стартовала со стадии 1/16 финала. Медет кызы одержала три досрочные победы подряд над спортсменками из Румынии, Беларуси и Канады. А в полуфинале она победила на туше Татьяну Рентерию из Колумбии.

В финале 20 сентября кыргызстанка поборется за звание чемпионки мира с японкой Юка Кагами.

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Как сообщает портал prosports.kg, проход в финал принес для Медет кызы и лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Это первая лицензия на Олимпиаду для кыргызских атлетов.



Первую медаль в копилку кыргызстанской сборной принес Тайырбек Жумашбек уулу. Он 17 сентября завоевал бронзу в весовой категории до 61 кг по вольной борьбе.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Этот турнир является первым, на котором будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Париже 2024. На чемпионате мира путевки на Олимпиаду получат по пять борцов в каждой олимпийской весовой категории.