Верховный суд 19 сентября полностью оправдал экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека Уланбека Аалиева по делу о вымогательстве у многодетной матери. Как отметили в суде, такое решение принято в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее суды первой и второй инстанций оправдали Аалиева по статьям «Получение взятки», «Вымогательство взятки», «Вымогательство взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностным положением» и «Пытки».

Его признали виновным в злоупотреблении должностным положением и оштрафовали на 300 тысяч сомов.



Однако Верховный суд изменил решение судов предыдущих инстанций и оправдал бывшего милиционера по всем статьям за отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию.



Дело о вымогательстве

В начале октября 2021 года мать шестерых детей Асылу Талипову, подозреваемую в мошенничестве, вызвали на допрос, после чего задержали. Ее адвокат Канат Хасанов говорил, что во время допроса Талипова «отпросилась выйти в аптеку, а когда пришла, следователь сказала, что подозреваемая хочет скрыться, и взяла ее под стражу».

После этого Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД Бишкека с требованием выпустить женщину. На следующий день после митинга Талипову отпустили под домашний арест.

22 октября 2021 году сотрудники Военной прокуратуры задержали тогдашнего начальника УВД Октябрьского района столицы Уланбека Аалиева, а также экс-замглавы следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя Айсулуу Рамазан кызы.

В Генпрокуратуре тогда сообщили, что их подозревают в пытках, вымогательстве взятки и злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, милиционеры вымогали деньги в особо крупном размере под предлогом ареста женщины.

«В целях достижения цели, начальником УВД района в сговоре с отдельными лицами УВД неоднократно оказывалось психологическое и моральное давление на неё, которая является многодетной матерью-одиночкой, путем вызова в УВД Октябрьского района», — говорилось в сообщении надзорного органа.

18 ноября 2021 года Военная прокуратура по этому же делу задержала замначальницы УВД Октябрьского района Бегайым Турапову.