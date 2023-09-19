Сотрудницы одного из филиалов столичного кафе «Шашлычная №1», работающие там официантками, заявили о домогательствах со стороны одного из работников заведения. Об этом «Клоопу» рассказала одна из сотрудниц кафе.

По ее словам, мужчина, работающий за мангалом домогался нескольких девушек, звонил по ночам и не отпускал домой после вечерней смены.

«На работе издевался, если можно так сказать. По словам пострадавшей, ее даже чуть ли не изнасиловали. Есть все переписки, скриншоты, как он звонил ночью, там еще некоторые сотрудники мангала есть, которые тоже девушкам пишут», — сообщили работница кафе.

Она добавила, что пострадавшие девушки уже написали заявление в милицию.

Пострадавшие также рассказали журналистам Kaktus.media, что милиционеры из УВД Октябрьского района заявили им, что у дела нет перспективы, так как у девочек нет доказательств.

Что ответили в кафе?

Журналисты Kaktus.media связались с владельцем «Шашлычной №1», который сказал, что одна из девочек якобы выдумала эту историю, так как ее уволили с работы

«Сначала она говорила об изнасиловании, а потом, когда поняла, что этот номер не пройдет, заявила о домогательствах со стороны моего подчиненного», — заявил владелец заведения.

Мужчина также добавил, что ранее не слышал о домогательствах. По словам владельца кафе, мужчина, которого обвинили в домогательствах, обычный сотрудник заведения.

Что сказали в милиции?

В УВД Октябрьского района сообщили «Клоопу», что 12 сентября в соцсети Фейсбук опубликовали пост, в котором говорилось, что мужчина по имени «А» домогается до официанток в одном из кафе по улице Каралаева в Бишкеке.

«Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Октябрьского района и начата доследственная проверка. В Следственную службу УВД Октябрьского района был доставлен гражданин Азербайджана Н.А. 1987 года рождения. По данному факту были назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в милиции.