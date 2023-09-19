«Наш сосед Таджикистан предъявляет территориальные претензии к нашей стране. Но мы отвечаем, что таких претензий быть не должно. Несколько дней назад мы нашли новые документы. На их основании мы знаем, что многие участки Кыргызстана перешли Таджикистану, и можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если соседнее государство не откажется от своих территориальных претензий к Кыргызстану, то мы на законных основаниях предъявим территориальные претензии соседям».

Ташиев отметил, что власти Таджикистана по-прежнему выдвигают территориальные претензии. Он заявил, что это обстоятельство препятствует переговорам и что Кыргызстан также предъявит территориальные претензии соседней стране на основании исторических документов:

Правительство Таджикистана спешно отреагировало на выступление председателя Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева. Глава спецслужбы, который также является главой комиссии по делимитации и демаркации границы, 15 сентября, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что по некоторым вопросам между сторонами существуют разногласия.

«Что-то серьезное, о чем нам не известно»

Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 970-980 километров. Работа по ее уточнению началась в 2002 году, и к 2020 году было полностью согласовано 519 километров. Во время встречи лидеров двух стран в 2022 году, они заявили, что пришли к единому мнению по участку протяженностью 664 километра. Специальные комиссии двух стран продолжают переговоры по неуточненным участкам.

Президенты двух стран встречаются также на разных площадках. Например, президент Эмомали Рахмон посетил Чолпон-Ату 2 июня этого года в рамках саммита «Европейский Союз – Центральная Азия». 14 сентября президент Садыр Жапаров посетил саммит лидеров стран региона в Душанбе.

Заявление Камчыбека Ташиева, сделанное на следующий день после возвращения президента из Душанбе, вызвало у общественности различные мнения. Политолог Эмиль Джураев считает, что переговоры по границе дошли до спорных вопросов.

«На мой взгляд, особого прогресса в переговорах по границе между Кыргызстаном и Таджикистаном нет. Похоже, проблема заключается именно в том спорном вопросе, о котором говорит Камчыбек Ташиев. Участок должен отойти одной стороне или другой. С одной стороны, последние слова, тон, манера и выбранные аргументы Ташиева кажутся недипломатичными. Но я думаю, что это было чем-то мотивировано. Это не произошло на пустом месте. Я думаю, что причиной заявления, сделанного на следующий день после того, как президент Жапаров съездил и поговорил с Рахмоном, может быть что-то серьезное, о чем нам не известно. Если говорить о риске каких-то провокационных действий после такого заявления, то, к сожалению, это может произойти. После конфликтов 2021-2022 годов мы понимаем возможность такого негативного сценария. Ведь за такие провокации, нападения, стрельбу ответственность должна нести та сторона, которая напала первой».

В СМИ Таджикистана выступление Ташиева вызвало бурную дискуссию.

Абдулло Рахнамо, таджикский политолог, в своем блоге для таджикской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода написал, что нужно обратить особое внимание заявлению Ташиева об обнаружении «новых исторических документов» и «предъявлении территориальных претензий к Таджикистану»:

«Дело в том, что недавнему заявлению высокопоставленного кыргызского чиновника следует уделить особое внимание с правовой и политической точки зрения, а именно его утверждению о находке «новых исторических документов», якобы на основании которых десятки или сотни лет назад многие участки территории Кыргызстана перешли Таджикистану, и угрозам предъявить территориальные претензии Таджикистану. Потому что, если такая постановка вопроса попадет на стол официальных двусторонних переговоров, это не только полностью изменит суть и перспективы решения пограничных вопросов между двумя странами, но и приведет к окончательному тупику в решении вопроса и создаст угрозу для всего региона Центральной Азии».

Конфликты на кыргызско-таджикской границе происходят на неуточненных участках кыргызско-таджикской границы. Два соседа пережили крупные вооруженные конфликты в 2021 и 2022 годах. Бишкек и Душанбе возложили друг на друга ответственность за это.

Ворух, Мургаб, Джергетал

Неуточненные участки границы – это спорные территории. В частности, одним из потенциально взрывоопасных участков считаются земли вокруг таджикского анклава Ворух. Бишкек заявил, что участок по дороге в анклав, является территорией Кыргызстана, официальный Душанбе считает ее своей.

Историк и аналитик Кыяс Молдокасымов, изучавший документы времен СССР, рассказал «Азаттыку», что у двух стран нет другого пути решения границы, кроме как отказа от взаимных претензий:

«По моим оценкам, соседи выдвигают требования о передаче им земли вокруг села Ак-Сай, Воруха и дорогу, ведущую к нему. Такие же требования они предъявляли и во время прошлогодней агрессии. Они выдвигают требования о том, что мы «арендовали» те же 275 гектаров земли и они принадлежат им. Если Таджикистан и дальше будет предъявлять претензии, то нам придется просить Джергетал и Мургаб, которые были присоединены к ним в 1929 году, когда они получили статус союзной республики. Причина в том, что эти земли были просто переданы на основании договора, тогда он не был даже ратифицирован. Мы знаем, что в прошлом году Россия предложила выступить посредником в решении пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном. Москва заявила, что в ее архивах есть карты, которых нет у обеих сторон, и заявила, что поднимет их. Как мы понимаем из того, что сказал Камчыбек Кыдыршаевич, видимо, поступили эти архивные документы. Если говорить о претензиях, то есть такие обстоятельства. Поэтому надо решать вопросы границы в атмосфере взаимопонимания, не предъявляя друг другу претензий. Другого пути нет».

Власти Таджикистана придерживаются позиции решения неопределенных участков границы на основе карт 1924-1927 годов. Официальный Душанбе указывает на то, что в то время Ворух входил в состав Ходжентского района, ныне Согдийской области, и утверждает, что он не был анклавом.

Однако в то время сам Ходжентский округ входил в состав Узбекской ССР, а Джергетальский и Мургабский районы были в составе Кыргызской АССР. В 1929 году с образованием Таджикской ССР к ней были присоединены Согдийская область, Джергетальский и Мургабский районы.

Именно в силу этих обстоятельств власти Кыргызстана считают документы 1924-1927 годов «не имеющими юридической силы». Официально Бишкек предложил решить споры с помощью карт последующих годов.

Кыргызская сторона опирается на документы и карты 1956-1958-1961 и 1989 годов. Причина в том, что карты, составленные в эти годы, основаны на решениях паритетной комиссии. За исключением неуточненных участков, на этих картах показаны фактически занимаемые сторонами территории.

По мнению экспертов, если необходимо принять решение на основе карт 1924-1927 годов, то Душанбе будет поднимать вопрос о Ворухе, а Бишкек — о Джергетале и Мургабе.

Данияр Сыдыков, бывший заведующий отделом международной политики аппарата президента Кыргызстана, ранее в комментарии «Азаттыку» отмечал, что Душанбе «нарушает базовые соглашения», опираясь на несогласованные карты 1927-1929 годов:

«Сегодня таджикская сторона, основываясь на старой карте 1924 года и решениях, связанных с ней, претендует на землю и выдвигает условия. Согласно этой карте, Мургаб и Джергетал, которые сейчас входят в состав Таджикистана, были кыргызскими землями. Это территория площадью больше 60 000 квадратных километров. Если говорить на их языке, правильно ли будет требовать возвращения этих территорий? После распада СССР, государства, входившие в состав СНГ, приняли Алматинскую декларацию, чтобы не допустить подобных территориальных претензий. Ее подписал и нынешний президент РТ Эмомали Рахмон. Именно тогда они взяли за основу границы между союзными республиками и решили, что признают их нерушимость и территориальную целостность. Там указано, что уточнение линий границ между двумя странами должно проводиться не силой, а путем мирных двусторонних переговоров на основе этих базовых соглашений. В то время, если бы таджикская сторона имела к нам территориальные претензии, она бы не подписала эту декларацию и соглашения. Теперь эти договоренности нарушаются».

26 марта 2021 года в ходе пресс-конференции в Бишкеке глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Таджикистану было сделано предложение поменять территорию анклава Ворух на другой участок. После этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил анклав и заявил, что Ворух никогда не будет поменян.