Днем 19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории спорного Карабаха (Арцаха).

В азербайджанском министерстве заявили, что их войска выводят из строя «исключительно легитимные военные цели и военную инфраструктуру».

Кроме этого, Минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона якобы систематически обстреливает азербайджанские позиции в Карабахе, продолжает минировние территорий и увеличивает число окопов. Также, по заявлению ведомства, 19 сентября военные Армении «установили мины на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, где в результате [подорвались] и погибли гражданские лица, а также военные Азербайджана».

«В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Между тем, общественное телевидение Армении сообщило, что Азербайджан «начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, используя артиллерию и беспилотники».

В Министерстве обороны Армении позже сообщили, что в Карабахе нет армянской армии.



В армянском МИДе назвали военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе «широкомасштабной агрессией». Ведомство призвало Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий.



Сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в Карабахе.

Последний масштабный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном произошел в сентябре 2022 года. Тогда обе стороны обвинили друг друга в начале конфликта.



Армения сообщила, что 13 сентября 2022 года Вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел воинских частей в направлении нескольких армянских городов и сел из артиллерии и крупнокалиберных орудий.

Азербайджан в свою очередь заявил, что боевые действия начала армянская сторона. В МИДе республики сообщили, что в ночь с 12 на 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию в направлении городов Дашкесан, Кяльбаджар и Лачин возле азербайджано-армянской границы. Утверждалось, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии из различных видов оружия, в том числе из минометов.

Конфликт двух стран

Межнациональная конфронтация между азербайджанской и армянской общинами в Нагорно-Карабахской автономии, входившей в Азербайджанскую ССР, началась в 1988 году, и к 1991 году вылилась в полномасштабные боевые действия. Война официально закончилась 8 мая 1994 года, когда между сторонами был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня.

По итогам войны карабахские армяне взяли под контроль не только бывшую автономию, но и пять районов вокруг нее, что не устраивало Азербайджан, так как международное сообщество и сам Азербайджан признает это азербайджанской территорией. Конфликт перешёл в замороженную фазу, в ходе которой на линии соприкосновения вспыхивали перестрелки разной степени интенсивности. В последующие годы Азербайджан активно вооружался, заявляя о намерении вернуть территории, которые считает своими.

Боевые действия в зоне Карабахского конфликта, замороженного 28 лет назад, в очередной раз возобновились в 2020 году. Тогда Азербайджану удалось отвоевать значительную часть территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики и взять стратегически важный город Шуши (Шуша). В Турции назвали это общей победой турецкого и азербайджанского народов. Боевые действия были остановлены после международных переговоров, в зону соприкосновения в Карабахе были введены российские миротворцы.