Сотрудники Национального центра фтизиатрии, Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ и Центра развития здравоохранения участвуют онлайн в совещании, проходящем в офисе Глобального фонда в Женеве.

Там обсуждается вопрос о выделении Кыргызстану в 2024 году $27,8 млн в виде гранта от Глобального фонда на борьбу со СПИДом, τуберкулезом и малярией.

«После вчерашнего кризиса, что финансирования Глобального фонда для Кыргызстана не будет из-за неучастия представителей структур Минздрава в обсуждении страновой заявки, замминистра здравоохранения вечером направила письмо с просьбой о возможности онлайн-участия представителей госорганов в совещании. Сегодня [19 сентября] переговоры и обсуждения содержания заявки продолжены», — сообщил исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» и эксперт в области здравоохранения Айбар Султангазиев.

18 сентября Султангазиев заявил, что Кыргызстан может остаться без гранта из-за неучастия представителей Минздрава в совещании Глобального фонда.

Это могло бы негативно повлиять на борьбу со СПИДом и τуберкулезом в Кыргызстане. Как отмечает Султангазиев, практически все лекарства и диагностика для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью, ВИЧ среди детей и все профилактические программы финансируются из средств Глобального фонда.



В самом Минздраве пока не комментировали ситуацию с грантом от Глобального фонда, так как глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев находится в США с рабочим визитом.