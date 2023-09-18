Кыргызстан может лишиться гранта от Глобального фонда в размере $27,8 млн для борьбы со СПИДом, τуберкулезом и малярией. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.



По его словам, такой риск вызван тем, что на совещании в Глобальном фонде в Женеве по обсуждению деталей страновой заявки на 2024-2026 годы не пришли представители государственных структур Кыргызстана.

«Региональный менеджер фонда Димитру Латичевский сообщил, что переговоры по страновой заявке Кыргызстана останавливаются и, очевидно, средств для страны не будет. Хотя до этого одобрили финансирование для страны на $27,8 млн. Практически все лекарства и диагностика для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью, ВИЧ среди детей и все профилактические программы финансировались из средств Глобального фонда», — отметил Султангазиев в интервью информагентству 24.kg.

Он добавил, что на совещание в Женеве должны были поехать шесть человек, по два из трех организаций — от Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, Национального центра фтизиатрии (НЦФ) и Центра развития здравоохранения.

По словам директора НЦФ Абдуллаата Кадырова, его сотрудники не поехали на совещание, потому что Глобальный фонд и ПРООН поездку должны были согласовать с Минздравом, но они не сделали этого и министерство запретило лететь.

В пресс-службе Минздрава «Клоопу» сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию с грантом от Глобального фонда, так как министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев находится в США с рабочим визитом. В ведомстве пообещали дать комментарий после приезда чиновника.

Скандал с грантом от Глобального фонда

В конце апреля 2023 года вокруг гранта от Глобального фонда разгорелся скандал. Депутатка Жылдыз Садырбаева на заседании парламента 29 апреля потребовала расформировать Страновой координационный комитет, который решает, кто получит в 2024 году $27,8 млн гранта от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, τуберкулезом и малярией в Кыргызстане.

Садырбаева отмечала, что в прошлые годы подобные гранты получал ПРООН, который, по ее словам, не отчитывается, куда потратил полученные средства.

Выступление Садырбаевой вызвало горячие дискуссии в стенах парламента и гомофобные высказывания. Дело в том, что часть средств из гранта хотят направить на работу с ключевыми группами, в том числе с представителями ЛГБТ-сообщества.

Некоторые депутаты посчитали, что через этот грант якобы продвигают «идеологию, противоречащую обычаям и традициям кыргызского народа». А нардеп Мейкинбек Абдалиев и вовсе заявил, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «перезаражали друг друга [ВИЧ] и исчезли».



В итоге замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, выслушав критику парламентариев, согласился с тем, что такая практика «не соответствует национальным традициям» и объявил о ликвидации Странового координационного комитета.



Несмотря на это в мае Глобальный фонд одобрил заявку Кыргызстана на получение гранта.



15 сентября на заседании фракции Ата-Журт Кыргызстан Садырбаева вновь подняла вопрос о гранте. Она заявила, что «некоторые лица, прикрываясь двумя инфекциями используют гранты, направленные на борьбу с этими заболеваниями на совершенно другие направления».

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