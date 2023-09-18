Директор Института кардиохирургии и трансплантации органов Самидин Шабыралиев сообщил, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев «без причины» снял его с занимаемой должности.

17 сентября на своей странице в Фейсбук он обратился к президенту Садыру Жапарову и попросил разрешения продолжить свою работу. Шабыралиев отметил, что на следующий день после назначения Бейшеналиева министром его вынудили написать заявление об увольнении.

«Это работа не досталась мне от отца, меня назначили. За четыре месяца я проделал много работы. Сделали ремонт в операционной и реанимационной палатах, которые не ремонтировались 40 лет. Самое сложное, сейчас почти 200 детей проходят операцию. Если я уйду, все они останутся. Поэтому я вас прошу, дайте мне разрешение [остаться]. Я завершу эти дела, если после этого уволите, увольняйте», — сказал он.

Замдиректора института по лечебной части Нурболот Бекболот уулу отметил, что коллектив больницы против увольнения Шабыралиева.

«Сейчас происходит несправедливость. Мы знаем кого хотят назначить на эту должность, наш коллектив против этого. […] Мы не цепляемся за работу. Так как есть программа, мы не ограничились только ремонтом за четыре месяца, нам еще есть над чем поработать. Я считаю, что для того, чтобы встать на путь развития, должен быть постоянный руководитель», — сказал он.

В Минздраве пока не прокомментировали увольнение Шабыралиева. Пресс-секретарь ведомства сообщила «Клоопу», что уточнит информацию.

Возвращение Бейшеналиева

Алымкадыр Бейшеналиев вернулся на пост министра здравоохранения 13 сентября. Тогда он заявил журналистам, что продолжит начатые им реформы.

Ранее Бейшеналиев, будучи министром, уволил руководителя научного института восстановительной хирургии Чуйской областной больницы Эрнста Акрамова, директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) Сабырбека Джумабекова и пригрозил «разрушить» клинику «Микрохирургии глаза» Алмазбека Исманкулова.

Позже его задержали по подозрению в «коррупции», в отношении него возбудили несколько уголовных дел, а затем освободили от должности. Позже его оправдали и назначили директором оздоровительного центра «Алтын балалык» в Чолпон-Ате.