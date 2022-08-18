Первомайский райсуд Бишкека восстановил в должностях трех сотрудников Минздрава, уволенных Алымкадыром Бейшеналиевым, который на тот момент занимал должность главы ведомства. Эту информацию журналисту «Клоопа» подтвердили в пресс-службе суда.

Решение восстановить сотрудников Минздрава в должности суд принял 10 августа. Своим решением суд признал незаконным приказ ведомства об увольнении заведующего юридическим отделом Азамата Жумакеева, заведующую отделом общественного здравоохранения Айнуру Акматову и заведующую отделом делопроизводства Гульмиру Ибраеву.

Суд также решил взыскать с Минздрава зарплаты восстановленным сотрудникам за время вынужденного прогула.

Акматову, Жумакеева и Ибраеву уволили из Минздрава в конце мая 2022 года после того, как они организовали пресс-конференцию, где выступили против реформ и действий Алымкадыра Бейшеналиева на посту главы ведомства. Они также обращались к президенту с просьбой уволить Бейшеналиева.

После их увольнения чиновник подчеркнул, что принятое им решение не связано с попыткой сотрудников Минздрава отправить его в отставку.

Сам Бейшенелиев пока временно отстранен от должности главы Минздрава из-за уголовных дел, которые завели на него в июне этого года.

По данным Генпрокуратуры, в отношении чиновника завели сразу семь дел: одно по статье «Коррупция», два дела по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.

Однако 16 августа МВД прекратило одно из дел в отношении чиновника, которое было связано с закупкой вакцин против COVID-19. По словам его адвоката Кайсына Абакирова, дело прекратили «в связи с отсутствием в действиях [Алымкадыра Бейшеналиева] состава преступления».

Пока Бейшеналиев временно отстранен, пост и.о. главы Минздрава занимает Жаркынбек Касымбеков.