В Таласе младшего инспектора ГУОБДД подозревают в избиении до смерти своей жены, которое произошло в декабре 2021 года. Суд по этому дело пока не вынес решение. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе Таласского областного суда.

Об убийстве стало известно после того, как блогер Эртай Искаков опубликовал на своей странице в Instagram видео избиения женщины.

«С тех пор прошло 8 месяцев. Суды, оказывается, не выносят решение и затягивают дело. Не удивляйтесь, если завтра его отпустят или ему сократят наказание», – написал блогер.

Родные убитой сообщили о том, что решения суда по этому делу все еще нет.

«Прошло уже восемь месяцев. Мы обращались ко всем, вплоть до прокурора. Материалы и видео есть, почему его не арестовывают? Ведь есть все доказательства», – сказали родные девушки.

В Таласском областном суде объяснили, почему дело затягивается. Там рассказали, что убийство произошло 29 декабря 2021 года. 18 мая 2022 года дело поступило на рассмотрение Таласского горсуда, а до этого находилось в органах следствия.

В суде рассказали, что на 27 мая назначали предварительное слушание, на котором адвокат подсудимого ходатайствовал исключить некоторые доказательства из обвинения. Однако судья не удовлетворил ходатайство. Адвокат обжаловал это в Таласском облсуде – там 8 июня постановление суда первой инстанции оставили без изменения.

«14 июня дело обратно поступило на рассмотрение Таласского горсуда. 29 июня при рассмотрении дела из-за неявки 35 свидетелей несколько раз объявлялся перерыв на судебном заседании. 16 августа было заявлено о принудительном приводе некоторых свидетелей, а рассмотрение дела отложили на 22 августа», – сообщили в пресс-службе.

Убийства женщин в Кыргызстане

В Кыргызстане подавляющее число убийств женщин совершается мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья, интимные партнеры и сожители — такие убийства называются фемицидом.

Фемицид в Кыргызстане является прямым следствием семейного насилия. Агрессоры, избивая женщин, остаются безнаказанными. Издевательства над женщинами могут длиться годами, пока все не закончится насильственной смертью зачастую женщины, а в редких случаях мужчины.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), Кыргызстан — наиболее опасная страна для женщин среди центральноазиатских республик. В этом глобальном рейтинге Кыргызстан оказался на 97 месте из 170 государств, в которых оценивалось положение женщин.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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