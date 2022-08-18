В аппарате Омбудсмена сообщили, что в 703-й войсковой части МВД в Оше умер военнослужащий. Его срок прохождения службы должен был закончиться через месяц.

По их данным, вчера, 17 августа, примерно в 5 утра военнослужащий находился на блокпосту, где он «внезапно потерял сознание и упал». Тогда, рядом находившиеся солдаты доставили его в медпункт в 20-30 метрах от блокпоста. Однако по приезде медики констатировали его смерть.

«При первичном осмотре солдата на теле погибшего не было обнаружено следов насилия, а при вскрытии присутствовал отец солдата. Была проведена судебно-медицинская биологическая экспертиза, которая показала, что смерть могла наступить вследствие сердечного приступа. Результаты исследования других внутренних органов будут изучены и обнародованы в течение месяца», – сообщил представителю омбудсмена начальник управления судмедэкспертизы Кылычбек Насиров.

Сообщается, что все собранные материалы будут переданы в Межведомственную рабочую группу «Защита прав человека при прохождении воинской службы» для дальнейшего рассмотрения.

Насилие в армии

Правозащитные организации отмечают, что в армии Кыргызстана не соблюдаются права человека и там до сих пор процветает дедовщина и насилие. Нередки случаи и суицида среди солдат.

По мнению главы правозащитной организации «Кылым шамы» Гульшайыр Абдирасуловой, смертность в армии снизится только в случае усиления гражданского и родительского контроля в закрытых учреждениях. Она отметила, что что государство несет ответственность за каждого солдата и военнослужащего.

По данным «Азаттыка», в 2019 году смерть 13 военнослужащих назвали суицидом, в 2018 году сообщалось о самоубийстве 17 военнослужащих. Но родственники погибших практически во всех случаях заявляют, что они не могли совершить суицид.

Последний такой громкий случай произошёл в конце июля в селе Молдовановка в исправительном учреждении №27. Тогда стало известно о смерти солдата Калыса Абдыкабылова. По версии, ГСИН военнослужащий застрелился. Но родственники погибшего солдата не верят в версию самоубийства.

Ещё один случай произошёл в июле в селе Кой-Таш. Тогда от выстрела скончался военнослужащий срочной службы. По информации Министрества обороны, солдат срочник во время несения службы часовым на посту произвел случайный выстрел в результате «неосторожного обращения с оружием».

Родственники тогда не поверили в версию о суициде брата и выразили недовольство работой Министерства обороны.

Также, в начале июня этого года стало известно, что рядового срочной службы избил «с особой жестокостью» прапорщик войсковой части №86123 МЧС в ночь с 31 мая на 1 июня.

В МЧС рассказали, что солдата госпитализировали в больницу с разрывом мочевого пузыря и провели операцию. А «все причастные младшие и высшие командиры» войсковой части были временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

Тогда, отец пострадавшего написал заявление в прокуратуру. Военная прокуратура возбудила дело по статье «Превышение должностных полномочий», после чего прапорщика задержали.

Однако, позже в августе, суд прекратил дело об избиении солдата в войсковой части МЧС за примирением сторон.

После этих случаев, по инициативе омбудсмена Атыр Абдрахматовой, создали межведомственную рабочую группу по соблюдению прав человека при прохождении военной службы.

Члены рабочей группы намерены собрать факты гибели, самоубийств и избиений солдат за последние 5 лет и изучить причины суицида.

Вместе с тем они изучат национальное и международное законодательства, их практическое применение, чтобы разработать рекомендации по совершенствованию правовых норм по этому вопросу.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

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