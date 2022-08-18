В городе Ош установили контейнеры для сортировки разного мусора. Об этом 17 августа сообщили в мэрии города Ош.

Там рассказали, что контейнеры установили по улице Гапара Айтиева в микрарайоне Араван, а также возле домов №11 и №13.

«Чтобы сортировать мусор в рамках этого пилотного проекта, и для контроля вывоза строительного и коммерческого мусора в точках постоянно будут диспетчеры. Планируется установить 10 таких пунктов», — сообщили в мэрии.

Фото: Мэрия города Ош

В 2018 году муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» решило построить новый мусорный полигон рядом со старым. Но строительство до сих пор не начато, несмотря на то, что прошло четыре года.

Что будут делать с отсортированным мусором?

Несмотря на установленные контейнеры, у предприятия «Ош-Тазалык» стоит вопрос, куда привести отсортированный мусор. Потому что в Оше нет мусороперерабатывающего завода.

В августе 2021 года, стало известно, что Турецкая компания Biotrend Energy планирует строительство мусороперерабатывающего завода в Оше.

Компания должна была разработать проект завода и его технико-экономические обоснование в течение двух месяцев. Кроме этого, они должны были профинансировать проект и заняться подготовкой к строительству, проектированием, самим строительством и передачей завода в эксплуатацию.

Однако строительство завода все еще не началось. Новый мусорный полигон мэрия Оша не может построить около 10 лет.

Деньги на постройку полигона выделил в виде гранта и кредита Европейский банк реконструкции и развития. Власти города не могли найти подходящий земельный участок, поэтому строительство затягивалось. В результате новую свалку решили построить на месте старой. Сейчас мэрия и банк не могут договориться об объявлении тендера.

На протяжении девяти лет тендер на строительство полигона так и не объявили. Причиной этому стало то, что городские власти не нашли место для строительства мусорного полигона. В городе не оказалось свободной земли, а соседние районы отказались предоставлять землю.

В 2018 году муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» решило построить новый мусорный полигон рядом со старым. Но строительство до сих пор не начато, несмотря на то, что прошло четыре года.

Мусорный полигон Оша, 2018 год. Фото: «Клооп»

Сейчас мусор из Оша вывозят на свалку в пяти километрах от города. Он был построен в 1950 годы, его площадь превышает 50 гектаров, 23 гектара пока пустуют.

Ежедневно из Оша на полигон вывозится около 160 большегрузных машин мусора.

В километре от полигона находится айыльный аймак Жапалак. Местные жители регулярно жалуются на ухудшение экологии и состояние здоровья из-за полигона, который находится в непосредственной близости.

В прошлом году местные жители собрались на акцию протеста и сообщили, что дым от горящей свалки полностью обволакивает село.

Они беспокоились, так как свалка не переставала гореть в течение недели. Собравшиеся требовали перенести мусорный полигон в другое место.