Власти Оша очень долго искали место для новой свалки. Спустя шесть лет его нашли — на месте старой

Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» целых шесть лет безуспешно искало землю для постройки новой городской свалки. Мэрия Оша утверждала, что в самом городе земли нет, а соседние районы не спешили помочь с выделением участка. В конце концов новый мусорный полигон решили строить по соседству со старым, который находится в аварийном состоянии.

В 2012 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал на постройку новой свалки почти 11 млн евро, пять миллионов из них — в кредит на 12 лет. Тендер на постройку полигона объявят только после утверждения участка под строительство. Компания-победитель тендера получит кредит на постройку от ЕБРР, а выплачивать деньги обратно будет «Ош-Тазалык», потому что новый полигон останется на его балансе.

Зачем нужен новый полигон?

Сейчас мусор из Оша вывозят на свалку в пяти километрах от города. Ее построили еще в конце 1950-х, а ее площадь превышает 50 гектаров. Каждый день из Оша на свалку вывозят примерно 160 грузовых машин мусора.

Всего в километре от свалки находится село ДЭУ. Местные жители часто жалуются на загрязнение окружающей среды и проблемы со здоровьем. Они считают, что причина их бед — мусорный полигон, закрытие которого они ждут уже три года.

«Наши дети постоянно болеют разными инфекционными болезнями. Моя дочь уже месяц ходит с опухшими и покрасневшими глазами. В садике, куда она ходит, другие дети тоже часто болеют», — рассказывала одна из местных жительниц в начале этого года.

Жители ДЭУ неоднократно выходили на митинги и требовали переноса свалки, но власти практически не реагировали на их просьбы.

На свалку из Оша каждый день вывозят примерно по 160 грузовиков мусора. Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Почему «Ош-Тазалык» так тянет с переносом свалки?

Потому что найти место под нее оказалось сложнее, чем планировалось. Для строительства нового мусорного полигона необходимо как минимум 33 гектара земли.

Изначально его хотели построить в Кара-Суйском или в Ноокатском районах — ближайших к городу. Однако, по словам главы «Ош-Тазалык» Талантбека Капарова, депутаты местных сельских кенешей не поддержали проект.

«Они между собой решили, что свалка им не нужна. Говорят, что участки были распределены для земледелия и уже [находятся] в частном владении», — объясняет Капаров.

В администрации Кара-Суйского района, где хотели построить полигон, говорят, что запрашиваемый участок «не отвечал санитарным требованиям».

По словам замглавы районной администрации Мээрим Жороевой, сейчас местные чиновники ищут новый участок земли для полигона, но подходящего места в Кара-Суйском районе пока нет.

Это не единственная причина, по которой кара-суйские чиновники выступают против передачи землю под нужды Оша. Председатель местного кенеша Абусалим Юсупов говорит, что в его округе землю для строительства жилья ждут около 3000 человек. Он добавляет, что его округ уже и так передал Ошу много земли — в 2012 году городу выделили 270 гектаров.

«В одном километре от той местности, где просили участок [под свалку], местным жителям выделили землю для постройки жилья. Это очень близко. Когда дует ветер, весь мусор со свалки будет прилетать в село», — объясняет Юсупов.

В Ноокатском районе тоже не нашлось лишнего земельного участка. Глава айыл окмоту Нооката Бексултан Ташполот уулу утверждает, что все свободные земельные участки уже распределили между сельчанами.

«Мы провели собрание с местными жителями, и все они выступили против выделения участка [под свалку]. Потому что эта земля находилась в трех-четырех километрах от местности, где они жили. Все [решили], что свалка будет загрязнять [окружающую среду]», — рассказывает он.

Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Почему новый полигон будут строить по соседству со старым?

После того, как два района отказались выделить землю под новую свалку, «Ош-Тазалык» решил построить новый полигон на участке возле старого.

«Площадь городского полигона составляет 54 гектара. Из них 20 гектаров используется для свалки, а около 30 гектаров пустует. Их можно использовать еще 30-40 лет. Мы планируем предложить ЕБРР этот проект. Мы собираемся на том же месте построить новую свалку», — говорит глава «Ош-Тазалык» Талантбек Капаров.

Однако старая свалка уже давно находится в аварийном состоянии. Начальник отдела экотехинспекции Оша Асан Мамыраимов объясняет, что там не соблюдается противопожарная безопасность — груды мусора тлеют и над ними постоянно стоит дым.

«Дым плохо влияет на здоровье жителей [расположенного неподалеку поселка ДЭУ]. Мы просили, чтобы [“Ош-Тазалык”] провел работу по устранению нарушений, связанных с экологической и пожарной безопасностью», — говорит он.

Эколог Эгемназар Айдаралиев тоже уверен в необходимости рекультивации старой свалки. По его мнению, старый полигон нужно засыпать песком и оградить его территорию.

«Полигон с каждым годом расширяется из-за увеличения объемов мусора. Сейчас он уже охватывает территорию [соседнего] Ноокатского района. Расположение свалки около населенного пункта недопустимо — нужно строить новый полигон», — считает Айдаралиев.

Ошские власти обещают, что старую свалку рекультивируют, а новый полигон, по соседству со старым, будет намного безопаснее. При этом никаких конкретных дат начала работ власти не называют.

Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Как «Ош-Тазалык» будет выплачивать кредит?

Предприятие должно начать выплачивать кредит уже в апреле 2019 года. Сейчас «Ош-Тазалык» пытается договориться с Европейским банком об отсрочке до начала строительства нового полигона. ЕБРР в телефонном разговоре с журналисткой «Клоопа» отказались комментировать эту просьбу предприятия.

Тем не менее, Капаров говорит, что у «Ош-Тазалыка» не будет проблем с выплатой долга.

«У нас есть деньги. Если в 2013 году бюджет “Ош-Тазалык” был 30 млн сомов, то в 2018 году он составил 108 млн сомов», — объясняет он. Такой рост доходов, по его словам, связан с увеличением числа абонентов, присоединением к городу новых территорий для вывоза мусора, а также с оптимизацией системы оплаты.

Тендер на строительство новой свалки пройдет только после того, как окончательно решат вопрос с ее расположением. Сейчас местные власти ждут, когда в ЕБРР утвердят предложенное для полигона место. Представители банка уже изучили его, но своего согласия пока не дали.

Над материалом работали: Адилет Абдырасул уулу, Шекербек Токтосун уулу, Эльвира Акимова, Катя Мячина