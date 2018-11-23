На одном из зданий Бишкека появилось огромное изображение 19-летней Бурулай Турдалы кызы, которую убили после похищения для вступления в брак. Убийство девушки стало резонансным в кыргызском обществе и обратило внимание на проблемы прав женщин в стране.

Портрет девушки нарисовали на фасаде общежития Бишкекского медицинского колледжа, в котором обучалась Бурулай. Автор стрит-арта, художник группы DOXA Сергей Келлер, написал на своей странице в фейсбуке, что его работа призвана обратить внимание общественности к проблеме гендерного насилия. «[Работа] призывает общество к искоренению пагубной практики похищения женщин и девочек с целью вступления в брак», — написал он.

Убийство Бурулай произошло в конце мая в отделении милиции Жайылского района Чуйской области. По версии следствия, подозреваемый сначала похитил ее, чтобы насильно жениться, но после того, как их задержали и доставили в отделение, он убил ее ножом и попытался покончить собой.