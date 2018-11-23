Генпрокуратура поручила ГКНБ проверить доходы Атамбаева от продажи бизнеса в Турции

Кыргызская Генеральная прокуратура поручила Антикоррупционной службе ГКНБ проверить доходы экс-президента Алмазбека Атамбаева от продажи компании в Турции в 2003 году.

В генпрокуратуре заявили, что она собрала все публикации в СМИ, связанные с продажей бизнеса Атамбаева в Турции, и передала их в Госкомитет нацбезопасности.

«Официального заявления от Эдиля Байсалова (он еще в 2017 году обнародовал документы о сделках Атамбаева в Турции) не было, но все публикации в СМИ были собраны и были переданы в ГКНБ», — сообщили в генпрокуратуре.

В интервью телеканалу «Апрель» 19 ноября Атамбаев заявил, что заработал свой капитал с 1989 по 2005 год — сначала на продаже книг, а потом с помощью бизнеса в России и Турции.

Бизнес Атамбаева в Турции

В апреле 2017 года Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана, передал в генпрокуратуру документы о продаже своего бизнеса в Турции в начале 2000-х. По его словам, он продал 90 процентов акции компании Gulcanlar Elektrik Elektronik, а позже ее переименовали в Elektromed Elektronik.

Спустя некоторое время после заявления Атамбаева активист Эдиль Байсалов обнародовал другой пакет документов — согласно им две эти компании не имеют связанные между собой отчетности и ведут свою деятельность независимо друг от друга.

«Атамбаев уступил 90% пай в компании Gulcanlar Elektrik. Холдинг Elektromed является совершенно отдельной и независимой от нее структурой. Это примерно так же, как если человек, торгующий на базаре “Дордой”, говорит, что он владеет всем этим базаром. Это совершенно разные вещи», — сказал тогда Байсалов в разговоре с корреспондентом «Клоопа».

Согласно документам, опубликованным Байсаловым, Elektromed Elektronik существовала еще в 2002 году (когда Gulcanlar Elektrik Elektronik еще принадлежала Атамбаеву) и Атамбаева не было среди ее владельцев.

Алмаз Усенов, который был пресс-секретарем президента Атамбаева, тогда заявил, что Байсалов ввел общественность в заблуждение.

По словам Усенова, после продажи Атамбаевым акций Gulcanlar Elektrik Elektronik она стала частью холдинга Elektromed Elektronik.

«Даже по документам, представленным Байсаловым на обозрение журналистам, видно, что сразу после покупки у Атамбаева предприятия по производству электрических приборов, холдинг Elektromed открывает в феврале 2003 года свой филиал в Измире (в этом турецком городе находилась Gulcanlar Elektrik Elektronik)», — сообщил тогда Усенов.