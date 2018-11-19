Атамбаев рассказывает о финансировании предвыборной кампании Жээнбекова. Текстовая хроника

Телеканал «Апрель» показывает интервью с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым — в нем он вероятно расскажет о финансировании президентской кампании действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Это происходит на фоне скандала с публикацией информации о «черной кассе» предвыборного штаба Жээнбекова.

Жээнбеков считался преемником Атамбаева, который поддерживал его во время президентской кампании и был с ним однопартийцем. Но через несколько месяцев после инаугурации отношения между Жээнбековым и Атамбаевым испортились — недавно они оба признались, что между ними есть напряжение.

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