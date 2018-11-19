Эльвира Сурабалдиева. Фото: Пресс-служба парламента

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева пережила сексуальное домогательство от «незнакомого сотрудника» парламента в лифте Белого дома. Об этом она написала в своем твиттер-аккаунте.

В лифте незнакомый сотрудник ЖК заигрывая, полез обниматься. Разобравшись что распускать руки в адрес депутата чревато последствиями, заявил что подумал что я рядовая сотрудница БД. А его коллеги-женщины попытались превратить в шутку. Это все, что надо знать о ворк харрасменте. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) November 19, 2018

По словам Сурабалдиевой, мужчина принял ее за «рядовую сотрудницу» и «заигрывая, полез обниматься». «Меня так шокировала ситуация, что когда я пришла в себя, его уже рядом не оказалось, а бегать за человеком по всему “Белому дому” я не буду. Но для себя я сделала вывод, что такое происходит повсеместно», — сказала она в интервью изданию Kaktus.

Сурабалдиева добавила, что ей жаль сотрудниц парламента, потому что такое поведение по отношению к ним «стало нормой».

В июне депутат парламента Исхак Масалиев написал на своей странице в фейсбуке пост, в котором объяснил домогательства по отношению к женщинам «природой».

«Для чего одевают платья (юбки, джинсы и прочее), вызывающие вполне естественные желания у мужчин? Но когда тот или иной жигит не выдерживает и пытается поцеловать или обнять (конечно, насилие не входит в эти действия) даму, так сразу крики о домогательствах! Тогда ЗАЧЕМ вы это делаете?», — задался вопросом он.

Позже он сказал, что его пост «не носил сексистский характер», а он лишь хотел в форме иронии показать, что между полами «существует проблема».