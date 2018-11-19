Депутаты хотят легализовать более трех тысяч незаконных построек в Бишкеке. Объясняем, как и зачем

Кыргызский парламент рассматривает идею легализовать 3589 незаконно возведенных домов в Бишкеке — но только частично. Это значит, что владельцы незаконно построенного жилья не смогут его продать или подарить.

Сейчас законопроект о легализации незаконных построек находится на рассмотрении парламента во втором чтении. Его инициатор, депутат от фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков считает, что масштабы незаконно построенного жилья стали «актуальной и острой проблемой» в Бишкеке и Оше.

На заседании парламента 19 ноября Турсунбеков заявил, что некоторые владельцы незаконно построенных домов живут в них уже 20 лет.

«Но у них нет прав на свое жилье, также они не могут получить документы на детей, а школьники ходить в учебное заведение по территориальности. Поэтому предлагаю выдать им документы и поставить их на учет», — сказал он.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в 47 жилмассивах Бишкека есть больше шести тысяч незаконно построенных частных домов. Владельцы 3589 из них могут получить ограниченную лицензию на жилье.

«Из-за отсутствия документов на свои дома, граждане, проживающие в самовольно построенных домах, не принимают активное участие в важных городских мероприятиях и ограничены в получении социальных гарантий», — говорится в документе.

По мнению Турсунбекова, большинство из тех, кто проживает в таких домах — малоимущие, вложившие все деньги в строительство жилья. Депутат считает, что они создают «социальную напряженность», выходя на акции и митинги.

По словам представителя Госэкотехинспекции Айнур Кенжебаевой, незаконно построенные дома находятся в бишкекских новостройках «Ак Босого», «ГЭС-5», «Дордой», «Алтын Казына» и других.

«В новостройке “Дордой” есть действующее кладбище, газораспределитель, зона очага сибирской язвы, а там в свою очередь [располагается] 399 [незаконно построенных] домов», — сказала Кенжебаева.

Кто сможет получить документы на жилье, если законопроект примут?

По плану Турсунбекова, документы на жилье смогут получить только владельцы, построившие свои дома до 3 августа 2012 года.

В справке-обосновании законопроекта говорится, что владельцы легализованных домов получат лишь ограниченные права на них: они не смогут их продавать, дарить и совершать с ними другие подобные сделки.

Если незаконно построенный дом легализуют, то у его владельцев появится «Паспорт жилого дома» с пометкой «самовольная постройка». Благодаря этому документу хозяева и жители дома смогут получить прописку, а также оформить на себя льготы и другие соцпособия.

Однако не все незаконно возведенное жилье можно будет легализовать. Например, дома, построенные в местах прохождения газопроводов, линий электропередач, а также на территории бывших кладбищ и землях, предназначенных для строительства культурных и социальных объектов не будут легализовывать.

Кто будет лицензировать жилье?

Для выдачи лицензии планируют создать специальную комиссию, в которую войдут вице-мэр, председатель депутатской комиссии горкенеша, главы районных администраций, архитектор, юрист мэрии, а также руководитель департамента индивидуального жилищного строительства мэрии.

Кроме того, по ситуации в комиссии также будут специалист по сейсмологии, противопожарной безопасности, санитарным нормам, а также представитель госрегистра. На рассмотрение заявки у членов комиссии будет три дня.

Желающие получить документы на свое жилье должны будут предоставить комиссии нотариально заверенный паспорт владельца дома, документы, подтверждающие, что дом действительно был построен до 3 августа 2012 года, справку с места жительства и другие документы.