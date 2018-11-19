Атамбаев заявил, что утечка «черной кассы» Жээнбекова связана с арестом Илмиянова

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев связал утечку информации о якобы настоящих тратах предвыборного штаба Сооронбая Жээнбекова с арестом своего ближайшего сторонника Икрама Илмиянова.

Атамбаев рассказал об этом в интервью телеканалу «Апрель», фрагмент которого опубликовали 18 ноября.

Отвечая на вопрос журналистов, почему смету с якобы настоящими тратами предвыборного штаба Жээнбекова опубликовали именно сейчас, Атамбаев сказал: «Если бы не было посадки Илмиянова, я думаю, не было бы и утечки этого документа».

Экс-президент не объяснил, как именно связан арест Икрама Илмиянова и утечка «черной кассы». На момент публикации материала связаться с пресс-секретарем СДПК Кундуз Жолдубаевой не удалось.

Кроме этого, Алмазбек Атамбаев рассказал, что о «черной кассе» знала бухгалтер предвыборного штаба Жээнбекова. По его словам, она взяла отпуск без содержания и уехала за рубеж, потому что «боится за свою жизнь».

«Сегодняшние власти идут путем Бакиевых. Те, кто знают про этот документ, буквально боятся за свою жизнь […] Если это чистые и честные деньги, то почему их не показали?» — сказал Атамбаев.

Одного из самых близких сторонников экс-президента Атамбаева Икрама Илмиянова задержали 10 октября в России. Его доставили в Кыргызстан и спустя несколько дней заключили в СИЗО по обвинению в коррупции.

Во время предвыборной гонки в 2017 году Илмиянов занимался финансовыми вопросами в штабе Жээнбекова.

Полная версия интервью Атамбаева выйдет в эфир телеканала «Апрель» 19 ноября в 21.00.

Утечка о «черных тратах» избирательного штаба Жээнбекова

15 ноября юрист Нурбек Токтакунов опубликовал у себя на фейсбуке документ с якобы настоящими тратами штаба Сооронбая Жээнбекова во время предвыборного периода в 2017 году.

По официальным данным, Жээнбеков потратил на подготовку к выборам 158 млн сомов. Однако по информации, опубликованной Токтакуновым, настоящие траты штаба Жээнбекова составили 1,1 млрд сомов и больше 6,5 млн долларов — в сумме более 24 млн долларов.

Токтакунов не раскрыл личность своего источника, но сказал, что он имел отношение к «избирательному штабу» Жээнбекова и разочаровался и в нынешнем президенте, и в бывшем. В администрации президента Жээнбекова же заявили, что не будут комментировать «фейковую» информацию.

Юрист считает, что большая часть денег из «черной кассы» ушла на подкуп избирателей. По его мнению, это основание для импичмента президенту.

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