Утекла информация о «черных тратах» предвыборного штаба Жээнбекова в $24 млн. Можно ли ей верить?

Что случилось?

Нурбек Токтакунов, юрист и адвокат экс-премьера Сапара Исакова, опубликовал файл с предположительным списком трат избирательного штаба Сооронбая Жээнбекова во время президентской гонки в 2017 году.

Ссылку на электронный документ Токтакунов разместил на своей странице в фейсбуке, назвав его «инструкцией по воровству выборов».

Согласно таблице, штаб Жээнбекова потратил на предвыборную кампанию больше 1,1 млрд сомов (1 170 265 187 сомов) и больше 6,5 млн долларов ($6 855 700) — в сумме это $24 млн по курсу на тот момент. По официальным же данным, подготовка к выборам стоила ему примерно в 10 раз меньше — немногим более 158 млн сомов.

Токтакунов назвал опубликованный им документ «основанием для импичмента». Информация из таблицы, по словам юриста, указывает на то, что сам Жээнбеков вложил в работу своего штаба больше 1,5 млрд сомов, в то время, как закон позволяет кандидатам вкладывать в собственную кампанию только 15 млн сомов. Кроме того, избирательная кампания должна финансироваться только из официального фонда штаба кандидата.

Токтакунов предполагает, что большинство денег из таблицы избирательный штаб Жээнбекова потратил на «подкуп избирателей».

Откуда у Токтакунова этот документ?

Неизвестно. Сам юрист отказывается раскрывать свой источник, но говорит, что этот человек «имел отношение» к избирательному штабу Жээнбекова и «разочаровался» и в нынешнем президенте, и в бывшем — Алмазбеке Атамбаеве.

Позже Токтакунов добавил, что «неважно», кто передал ему документ.

«Важно, что народ теперь может взглянуть на то, как он (народ) продается. Может тогда он задумается над тем, почему ничего не меняется, почему нет реформ, почему власть имущие продолжают вести себя по-хамски, почему в судах все продается, почему экономика не растет», — написал юрист.

Члены избирательной комиссии вынимают протокол из автоматической урны после окончания голосования 15 октября 2017 года. Фото: Даниль Усманов

Можно ли верить этой информации?

Прямо сейчас — нет. Во-первых, Токтакунов отказывается раскрывать источник документа. Во-вторых, вся эта информация размещена в обычной гугл-таблице — чисто технически её мог создать любой человек.

Но это не означает, что опубликованная юристом информация — ложь.

В таблице содержится больше полутора тысяч строк, в ней упомянуты реально существующие люди: доверенные лица Жээнбекова, сотрудники его штаба, политики, певцы, политтехнологи, медиаспециалисты.

СДПК — партия, от которой Жээнбеков выдвигался на выборы и которой руководит его нынешний политический оппонент Алмазбек Атамбаев — подтвердила, что указанные в таблице мероприятия, даты и имена «реальные».

При этом в партии добавили, что они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть правдивость сумм, указанных в документе. Фарид Ниязов, который руководил предвыборным штабом Жээнбекова, сказал, что там он не занимался вопросами финансирования. По его словам, нынешний президент обсуждал их «с двумя другими ответственными людьми».

«Руководимый мною штаб работал строго в рамках выборного законодательства. Ни один мой работник не мог пойти на нарушения. Кроме того, за этим пристально следили наши юристы, следил ЦИК и штабы соперничающих кандидатов в президенты», — добавил Ниязов.

В СДПК также сказали, что 19 ноября на телеканале «Апрель», принадлежащем Атамбаеву, выйдет интервью с ним и что журналисты канала намерены задать экс-президенту и вопрос о финансировании предвыборной кампании Жээнбекова.

В пресс-службе аппарата президента назвали данные, опубликованные Токтакуновым, «фейком» и отказались их комментировать.

«Печати нет, подписи нет. Мы не будем комментировать фейковую информацию. Все данные о финансировании предвыборной кампании кандидата Сооронбая Жээнбекова были своевременно поданы в ЦИК и официально опубликованы», — сказала пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева, чье имя также указано в обнародованной таблице.

Сам Токтакунов в комментариях к своему посту написал, что теперь надеется на журналистов, парламент и правоохранительные органы, которые должны провести расследование.

Редакция «Клоопа» сейчас изучает документ и пытается подтвердить или опровергнуть его подлинность. Если вам что-то известно об этом, установите безопасный мессенджер Signal (Android | iOS) и свяжитесь с нами по номеру +996558018918.

Сооронбай Жээнбеков принимает поздравления с победой на выборах от работников своего избирательного штаба. 15 октября 2017 года. Фото: Даниль Усманов

Откуда приходили и на что тратили деньги (согласно таблице)?

Если верить таблице, деньги на избирательную компанию поступали от «СШ» через «И.С.». Токтакунов расшифровывает эти аббревиатуры как «Сооронбай Шарипович [Жээнбеков]» и «Икрамжан Саттарович [Илмиянов]». Последний во время предвыборной гонки был одним из руководителей штаба Жээнбекова.

Согласно таблице, таким образом в «черную кассу» штаба поступило больше 1,1 млрд сомов и больше $6,8 млн. В основном эти деньги тратили на агитацию, содержание региональных штабов и «дополнительные расходы». Средства перечисляли региональным координаторам кампании, которые распределяли их среди агитаторов.

Назначение трат в долларах США почти везде указывается без подробностей — «расходы» и «допрасходы». Например $2 млн ушло на «допрасходы» некоему «Айбеку» из Бишкека.

7,89 млн сомов избирательный штаб якобы перевел «Тайыру Сарпашеву» с пометкой «по Онугуу-Прогресс». Наиболее известный человек с именем Тайыр Сарпашев — это бывший вице-премьер, который до июня 2017 года возглавлял Государственную регистрационную службу. А «Онугуу-Прогресс» — кыргызская политическая партия, которую возглавляет Бакыт Торобаев. Он тоже участвовал в предвыборной гонке 2017 года, но за месяц до голосования снял свою кандидатуру в пользу Омурбека Бабанова — главного соперника Жээнбекова.

Больше миллиона сомов в таблице указано в качестве расходов на «размещение контрматериалов». Кроме этого, в документе упоминается и оплата блогерам: 70 тысяч сомов — «оплата блоггерам узбекам», больше 800 тысяч сомов — «блоггерам группы АВ».

Если верить документу, штаб Жээнбекова прибегал к помощи неких российских экспертов. В расходах указана «оплата эксперту росс.» (48 500 сомов), покупка «сувениров россиянам» за 10 тысяч сомов и «уборка квартиры россиян» (12 тысяч сомов).

В смете указаны и имена возможных иностранных специалистов — политтехнолога Павла Самохина и российского эксперта по Средней Азии Алексея Василивецкого. В июле 2017 года Ренат Самудинов, бывший лидер молодежного крыла СДПК, обвинял последнего во «вмешательстве в дела партии».

Чьи еще имена фигурируют в документе?

Депутат от СДПК Марат Аманкулов. Согласно таблице, он получил 2,26 млн сомов на «мероприятия по городу для русскоязычного населения», 284 тыс сомов на «благодарственный обед» в Бишкеке и больше 1,3 млн сомов на «расходы» и «дополнительные» расходы.

Депутат от СДПК Данияр Аттокуров. В документе указано, что он получил 215 тыс сомов на трех лошадей для съезда СДПК в июле 2017 года. На нем партия официально решила выдвинуть Жээнбекова на президентские выборы.

Пресс-секретарь СДПК Кундуз Джолдубаева. Больше 900 тыс сомов — на проведение исследований в фокус-группах, организацию молодежного форума, круглого стола, подготовку акций и мероприятий.

Председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов. 771 тыс сомов — на «оплату штабистам» партии «Замандаш»; 153 тыс сомов — на организацию «акции» и «круглого стола патриотических сил».

Депутат от партии «Бир-Бол» Улукбек Ормонов. $30 тыс на «расходы».

Депутат от партии «Республика» Зарылбек Рысалиев. 500 тыс сомов и $15 тыс на «расходы» в Таласе. Рысалиев меньше месяца был доверенным лицом Жээнбекова на выборах и даже приходил на теледебаты в группе его поддержки. За 11 дней до выборов он стал депутатом парламента от партии «Республика — Ата-Журт» — тогда ей руководил Омурбек Бабанов, главный соперник Жээнбекова.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева. Больше 1,3 млн на «группу Толгонай», а также 175 тыс сомов — расходы на переводчиков, визажиста, командировку для съемочной группы.

Гендиректор ОАО «Северэлектро» Искендер Кадыркулов . Согласно документу, он внес в «черную кассу» 1 млн сомов.

. Согласно документу, он внес в «черную кассу» 1 млн сомов. Депутат от СДПК Улан Примов. Если верить таблице, он направил на кампанию Жээнбекова больше 1,4 млн сомов.

Над материалом работали: Дмитрий Мотинов, Катя Мячина, Эльдияр Арыкбаев