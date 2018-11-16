Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков впервые прокомментировал конфликт со своим предшественником и бывшим соратником Алмазбеком Атамбаевым. По словам президента, ссора с Атамбаевым стала для него «неожиданностью».

Большое интервью Жээнбекова изданию 24.kg вышло 16 ноября. Президент говорил о своих достижениях, мигрантах, борьбе с коррупцией, правительстве, уголовных делах и ссоре со своим предшественником Алмазбеком Атамбаевым. Поводом для публикации интервью стал юбилей Жээнбекова — в этот день ему исполнилось 60 лет.

В этом интервью он впервые подтвердил, что между ним и Атамбаевым есть конфликт. Жээнбеков больше полугода не комментировал информацию о ссоре со своим предшественником.

В интервью президент заявил, что Атамбаев «любит разбрасываться словами “досум” (друг — перевод с кыргызского) и “партиялашым” (однопартиец)», но не ведет себя как друг и однопартиец.

Упоминание слова «досум» — это отсылка к выступлению Атамбаева во время инаугурации Жээнбекова. Уходящий президент тогда публично назвал своего преемника «Соке, досум» («Мой друг, Соке»), что, по оценке некоторых политических обозревателей, могло принизить значимость избрания Жээнбекова в качестве президента.

В интервью Жээнбеков также говорит о том, что ему фактически не понравилось то, что им «пытались руководить» через «каких-то третьих лиц» — это он ставит в вину Атамбаеву и говорит, что такие попытки не делают чести экс-президенту.

По его словам, находясь в партии, он поддерживал СДПК и Атамбаева «в самые трудные моменты» — например, Жээнбеков утверждает, что во время межэтнических столкновений на юге Кыргызстана 2010 года он «рисковал не только карьерой, но и жизнью» ради стабильности.

«Не хочу себя бить в грудь, но это реальность. [Атамбаев] это хорошо знал и знает. Любимый тренд его политтехнологов — называть меня предателем. Кто есть кто — время покажет», — сказал Жээнбеков.

Отношения между политиками испортились в конце марта 2018 года. Тогда Атамбаева избрали председателем СДПК, и он сделал несколько критических заявлений в адрес новоизбранного президента.

По словам Жээнбекова, критика со стороны Атамбаева его удивила. «[Атамбаев раскритиковал меня] через четыре месяца после моей инаугурации, в первый непростой период моей президентской ответственной работы. Он тогда обвинил меня в коррупции и аварии на ТЭЦ Бишкека», — сказал президент.

По его словам, в последний раз он встречался с Атамбаевым перед съездом СДПК, 29 марта — тогда действующий и бывший президенты проговорили четыре часа, а затем официально больше не встречались.

Конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым

На фоне ссоры двух политиков в Кыргызстане произошла смена чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.

К примеру, Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиль Сегизбаев и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков.

После этих увольнений конфликт обострился и уголовными делами в отношении сторонников Атамбаева — по обвинению в коррупции арестовали Исакова, экс-главу таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и других соратников экс-президента.

Атамбаев назвал их аресты «охотой на ведьм». Жээнбеков, выступая в парламенте, пообещал, что не будет расправляться с оппонентами под видом борьбы с коррупцией.