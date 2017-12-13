Азим Азимов: Фантомный президент

Бывает так, что ампутируют ногу человеку, а после операции ему кажется, что несуществующая нога все еще болит. Подобное называют фантомными болями.

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Сейчас в моем сознании живет фантомный президент.

Иногда в разговорах о политике употребляю слово «президент», подразумевая Алмазбека Атамбаева. И тут же с каким-то необъяснимым смущением сам себя поправляю, что речь, конечно же, идет о бывшем главе государства.

Сооронбай Жээнбеков — наш президент. Дайте немного времени привыкнуть к этой мысли. Будто совсем недавно женился и должен родителей супруги сразу же называть папой и мамой.

Алмазбек Шаршенович тоже подливает масла в огонь. На инаугурации нарочно называет Жээнбекова «Соке-досум», тем самым ясно подчеркивая статус своего преемника. Теперь новый президент для всей страны — от таксистов до депутатов — не Сооронбай Шарипович, не господин президент, а просто «Соке».

Надо ли объяснять, что «Соке» — это совсем не президентский уровень.

Но потом происходит занятный сюрприз. Новый президент вылетает в Минск, встречается с главами соседних государств. Смотришь на фотографии и диву даешься. Выясняется, что Соке и красивый, и высокий — ростом почти с Лукашенко. И костюмчик на нем отлично сидит. Порешал проблему с казахской границей. Да и с Путиным и Назарбаевым вроде может общаться без посредничества Алмазбека Шаршеновича.

Правда, куда сейчас скрыться от тяжелой тени Атамбаева?

Очевидно, что Сооронбай Шарипович себе не может даже свой аппарат назначить самостоятельно. Или личную охрану. Молчу про ГКНБ и генеральную прокуратуру. Нового президента облепляют кадрами старого президента. Чтобы, не дай Бог, Соке слишком быстро не вырос в президента Жээнбекова.

Советские люди новогоднюю елку до марта из дома выкинуть не могут. Вот у кого сейчас первым поднимется рука снять портрет Атамбаева со стены и повесить фото Сооронбая Жээнбекова? Слышал, что у многих рабочие кабинеты до сих пор украшает изображение седого мужчины с еле заметным прищуром в уголках зеленых глаз.

Но принятие новых лидеров происходит через символические события. Ближайший повод — новогоднее обращение. Когда 31 декабря мы услышим поздравления Сооронбая Жээнбекова, тогда мы яснее ощутим, что президент сменился.

Разумеется, если не произойдет совсем уж невообразимое — вдруг Алмазбек Шаршенович не выдержит и тоже захочет по старой привычке поздравить народ Кыргызстана. Это будет действительно забавно. И немного грустно.

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