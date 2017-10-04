Колонка Азимова была опубликована на его фэйсбук-странице. Подписывайтесь на его Telegram-канал.

Первые две недели агитационного периода мы наблюдали неудержимый поход Бабанова по всем фронтам. Каждую неделю он выдавал какой-то повод, который придавал его кампании сильный импульс. Но что еще важнее — он задавал тон выборов. Его шаги обсуждал штаб его главного оппонента – вместо того, чтобы предпринимать свои активные действия, они реагировали на его ходы.

Сначала было объединение с Бакытом Торобаевым в Джалал-Абаде. Затем неформальное одобрение Нурсултана Назарбаева. К кампании Бабанова примкнули различные местечковые лидеры. Объединение с Бабановым или «Соке» стало делом настолько привычным и ожидаемым, что многие вопрошали: ну, чего там Сариев тянет, ясно же, что не победит, пора выбирать сторону.

Но это палка о двух концах. Бабанов — фигура невероятно медийная. Это редкий селебрити-политик, на которого приходят посмотреть люди. Как на Киркорова, к примеру. Так вот медийные политики легче всего завоевывают симпатии через медиа. Но так же легко его теряют из-за публичных передряг.

Фото: Тем Колосов

Сегодня у кампании Бабанова 2 очевидных кризиса. Первый: Кейс в Он-Адыре и скандальная риторика на узбекскую тему и второй: Кейс с Канатом Исаевым и попыткой, якобы, вооруженного переворота при поддержке ОПГ.

Первый скандал, разумеется, бьет намного больнее. И вообще второй скандал мог бы быть редкой удачей, если бы перетянул внимание с первого. Но про Каната Исаева все благополучно забыли за пару дней, а «узбекский» кризис будто и не думает заканчиваться.

Как же можно перетянуть внимание с этого вопроса и уже перейти на следующий этап выборов?

Главная драматургическая проблема этих выборов (представим, что выборы — это кино) для Бабанова в том, что у него нет явного соперника. Да, есть Сооронбай Жээнбеков, но он фигура картонная. Он молчит всю кампанию, а работу за него делает госаппарат. Над ним нависает огромная тень президента Атамбаева, и все понимают правила игры.

Но получается так, что Бабанов борется не с Жээнбековым и не Атамбаевым. Он сражается против какой-то туманной «системы». Обменивается гневными пресс-релизами с ГКНБ и другими госорганами. Но никогда не напрямую с Жээнбековым (я молчу про Алмазбека Атамбаева). Все это напоминает борьбу с ветряными мельницами. В результате, страдает (выставляет себя на посмешище) только Дон Кихот.

Бабанов должен дать зрителю (избирателю) то шоу, которое он ожидает. Прямое противостояние с Жээнбековым без деликатных формулировок и политкорректности. Зритель хочет не осторожный бой Мейвезера с Пакьяо, а бойню с участием молодого Тайсона или Рокки Марчиано. Только перейдя в прямую атаку с Сооронбаем Жээнбековым, он может показать свое превосходство над главным оппонентом (ораторское мастерство, опыт, программа, внешние данные). Но что еще важнее, дать избирателю нужный политический энтертейнмент.

Фото: Александра Титова

Помните, что сделал Трамп после скандала grab them by the pussy и обвинений в домогательствах? Правильно, перешел в атаку с удвоенной энергией. Не знаю, поможет ли это Бабанову, но Трампу помогло точно.

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