Колонка Азимова была опубликована на его фэйсбук-странице. Подписывайтесь на его Telegram-канал.

Первые две недели агитационного периода мы наблюдали неудержимый поход Бабанова по всем фронтам. Каждую неделю он выдавал какой-то повод, который придавал его кампании сильный импульс. Но что еще важнее — он задавал тон выборов. Его шаги обсуждал штаб его главного оппонента – вместо того, чтобы предпринимать свои активные действия, они реагировали на его ходы.

Сначала было объединение с Бакытом Торобаевым в Джалал-Абаде. Затем неформальное одобрение Нурсултана Назарбаева. К кампании Бабанова примкнули различные местечковые лидеры. Объединение с Бабановым или «Соке» стало делом настолько привычным и ожидаемым, что многие вопрошали: ну, чего там Сариев тянет, ясно же, что не победит, пора выбирать сторону.

Но это палка о двух концах. Бабанов — фигура невероятно медийная. Это редкий селебрити-политик, на которого приходят посмотреть люди. Как на Киркорова, к примеру. Так вот медийные политики легче всего завоевывают симпатии через медиа. Но так же легко его теряют из-за публичных передряг.

Сегодня у кампании Бабанова 2 очевидных кризиса. Первый: Кейс в Он-Адыре и скандальная риторика на узбекскую тему и второй: Кейс с Канатом Исаевым и попыткой, якобы, вооруженного переворота при поддержке ОПГ.

Первый скандал, разумеется, бьет намного больнее. И вообще второй скандал мог бы быть редкой удачей, если бы перетянул внимание с первого. Но про Каната Исаева все благополучно забыли за пару дней, а «узбекский» кризис будто и не думает заканчиваться.

Как же можно перетянуть внимание с этого вопроса и уже перейти на следующий этап выборов?

Главная драматургическая проблема этих выборов (представим, что выборы — это кино) для Бабанова в том, что у него нет явного соперника. Да, есть Сооронбай Жээнбеков, но он фигура картонная. Он молчит всю кампанию, а работу за него делает госаппарат. Над ним нависает огромная тень президента Атамбаева, и все понимают правила игры.

Но получается так, что Бабанов борется не с Жээнбековым и не Атамбаевым. Он сражается против какой-то туманной «системы». Обменивается гневными пресс-релизами с ГКНБ и другими госорганами. Но никогда не напрямую с Жээнбековым (я молчу про Алмазбека Атамбаева). Все это напоминает борьбу с ветряными мельницами. В результате, страдает (выставляет себя на посмешище) только Дон Кихот.

Бабанов должен дать зрителю (избирателю) то шоу, которое он ожидает. Прямое противостояние с Жээнбековым без деликатных формулировок и политкорректности. Зритель хочет не осторожный бой Мейвезера с Пакьяо, а бойню с участием молодого Тайсона или Рокки Марчиано. Только перейдя в прямую атаку с Сооронбаем Жээнбековым, он может показать свое превосходство над главным оппонентом (ораторское мастерство, опыт, программа, внешние данные). Но что еще важнее, дать избирателю нужный политический энтертейнмент.

Помните, что сделал Трамп после скандала grab them by the pussy и обвинений в домогательствах? Правильно, перешел в атаку с удвоенной энергией. Не знаю, поможет ли это Бабанову, но Трампу помогло точно.

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