Бермет Букашева: Как работает портретная пропаганда Бабанова

Сколько бы мы ни критиковали обилие портретов Омурбека Бабанова на рекламных щитах, эта технология — правильная и психологически обоснованная.

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Портретная пропаганда — традиция тоталитарного общества. В Америке, например, такого вида политической рекламы просто не существует. Но учитывая специфику и менталитет постсоветского общества, в таких странах как Кыргызстан она все еще оправдывает себя.

Билборды Бабанова, размашисто заполонившие Бишкек, и справедливо охарактеризованные понятием «too much» — слишком много, а потому безвкусно — живут не по закону искусства, дизайна и культуры. Они живут по законам войны и политики. Пропаганда — это по сути информационная война. Поэтому рекламные щиты и прочие ролики сродни дымовым шашкам.

Во-первых, для устрашения противника. Многие армии в истории человечества создавали видимость многочисленности войска путём специальных трюков, чтобы деморализовать врага и победить его как в блицкриге — молниеносной войне.

Психологическая атака помогла быстро. К сильному всегда подтягиваются союзники (читай — сдаются в плен). Так, на сторону Бабанова уже переходят конкуренты-тяжеловесы, такие как Торобаев. На очереди Мадумаров и кто-нибудь еще. Так называемый цвет нации, интеллигенция и общественные деятели уже мечутся между Бабановым и Сариевым.