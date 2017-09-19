Милиция Бишкека решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения мальчика. Ранее в фэйсбуке опубликовали видео, на котором мужчина удерживает подростка для того, чтобы его били палкой.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что инцидент произошел 16 сентября возле общежития Политехнического университета.

По словам Оморова, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мать пострадавшего мальчика Айкен Зампарбаева рассказала в интервью онлайн-изданию «Кактус», что ее 9-летний сын поругался с соседским мальчиком.

«Мальчик пожаловался своему отцу, и он избил моего сына палкой, бил кулаком по лицу», — сказала она.

По словам матери пострадавшего, ее сын пришел домой заплаканный, побитый и описавшийся от испуга.

«Когда я вышла на улицу, чтобы разобраться, мужчина пытался напасть и на меня. Но соседи остановили его. Приехавшие врачи скорой помощи уговаривали меня договориться с мужчиной. Видя мое состояние и сына, они просто уехали, не оказав никакой помощи», — сказала она.

Видео с избиением мальчика было опубликовано пользователем фейсбука Адэлей Рамазановой 18 сентября.

Мужчина с двумя подростками избил палкой мальчика Мужчина с двумя подростками избили палкой мальчика. Инцидент произошел во дворе общежития политехнического университета. Милиция проверяет информацию по этому факту:https://kloop.kg/blog/2017/09/18/video-muzhchina-uderzhivaet-podrostka-poka-ego-izbivayut-palkoj-militsiya-nachala-proverku-intsidenta/ Posted by Kloop on Monday, September 18, 2017

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