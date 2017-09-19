Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности сообщила, что в селе Казыбек Нарынской области три человека заразились сибирской язвой. В селе был введен 14-дневный карантин, пострадавшие идут на поправку.

Директор Госветинспекции Калысбек Жумаканов сообщил в интервью Kloop.kg, что в селе Казыбек Ат-Башинского района Нарынской области в начале сентября была зафиксирована вспышка сибирской язвы.

По его словам, из-за несоблюдения норм гигиены для животных в этом селе 31 августа умерла корова, зараженная сибирской язвой.

Жумаканов сказал, что после этого сибирской язвой заразились три человека, которым принадлежала корова. Вместо того, чтобы утилизировать труп коровы, хозяева, нарушив ветеринарные нормы, разделали тушу животного. Они не только сами употребляли мясо в пищу, но и продавали его.

«На них возбудили уголовное дело за распространение зараженного мяса и несоблюдение ветеринарных норм. Сейчас милиция ведет расследование», — сказал Жумаканов.

В селе ввели 14-дневный карантин. Врачам поручили вакцинировать людей и скот, которые могли подвергнуться заражению.

«Сейчас опасность миновала, этих троих человек тоже вакцинировали, они идут на поправку. Место, где разделывали животное, забетонировали. От заразы продезинфицировали близлежащую территорию», — сказал он.

В Кыргызстане за последние годы зафиксировали более 50 случаев заражения сибирской язвой. Большинство людей заболели после употребления зараженного мяса.

Всего на территории страны имеется 554 очага заболевания. Сотрудники Госветиснпекции ежегодно проводят разъяснительные беседы с фермерами и советуют проводить вакцинацию животных.

Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь, передающаяся от животных к людям. Болезнь приводит к отекам и язвам, при отсутствия лечения возможна смерть. Споры сибирской язвы могут около ста лет жить в земле и заражать пасущийся скот.

Фото: Flickr, Tim Green.