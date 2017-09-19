Почему деревья экономически выгодны для городов

С пятого по восьмой класс я учился в средней школе №24 в Бишкеке, которая находится практически за углом от бульвара Дзержинского, ныне Эркиндик. Каждый день по дороге в школу или из нее я любовался зеленой аркой из деревьев, а зимой старательно избегал вороньего помета, падающего с высоких деревьев. Мне всегда казалось, что высокие деревья в городе всегда были и будут.
Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».
За последние несколько лет нашим деревьям пришлось пережить целую цепочку напастей. Наши дубы подверглись нападению пильщика, с которым мы не можем справиться уже несколько лет, несмотря на щедро выделяемые бюджеты. Но, к сожалению, природные условия — не главная опасность для наших деревьев.
При отсутствии четкой и сбалансированной зеленой политики, когда деревья закатываются в асфальт, обрезаются до состояния высокого пня, при отсутствии полива и надлежащего ухода многие деревья слабеют и падают, что вызывает новую цепную реакцию по вырубке и аварийных и здоровых деревьев, зачастую в угоду местному бизнесу, расширению дорог или парковок. Последние действия обосновываются как экономически целесообразные.
Но так ли экономически целесообразны эти действия?
В ноябре 2016 года в столице Эквадора Кито проходила глобальная конференция Habitat III, на которой приняли соглашение New Urban Agenda. В документе особое внимание уделяется зеленым зонам, жизненно необходимым для ментального и психического здоровья людей, формированию местных сообществ и выполнению основных экологических задач.
До последнего времени городские бюрократы рассматривали деревья как «дорогой орнамент» в городах. Наши чиновники пошли дальше, считая деревья роскошью для города, которую мы не можем себе позволить. В этой статье я хотел бы привести несколько примеров экономической ценности зеленых насаждений, причем именно взрослых деревьев.
Результаты последних исследований просто ошеломляют. Взрослые деревья охлаждают города на 2-8 градусов по Цельсию. Когда деревья посажены возле зданий, они сокращают потребление электричества для кондиционеров на 30%, и согласно офису UN Urban Forestry, сокращает нагрев здания на 20%-50%. Одно высокое дерево абсорбирует 150 кг углекислого газа в год, помимо поглощения других загрязнителей воздуха, включая пыль.
Сложно оценить значимость зеленой улицы, деревья которой поглощают рев машин на дорогах. Зеленые районы удорожают недвижимость в среднем на 20%. Может быть, хотя бы этот факт заставит застройщиков сохранять деревья.
Департамент парков Нью-Йорка измерил экономический эффект от деревьев в городе и оценил его в 120 миллионов долларов в год. Порядка 28 млн — за счет экономии энергии, 5 млн — улучшения качества воздуха и 36 млн — сокращения ущерба от наводнений (одно крупное дерево «перехватывает» порядка 1 432 галлонов воды в год).
Госдепартамент лесной службы США разработал совершенно бесплатное программное обеспечение i-Tree, которое позволяет сформировать базу данных деревьев и просчитать площадь покрытия кронами деревьев. Эти данные позволяют просчитать экономический эффект в каждом городе, и даже на уровне района и двора. Это может быть эффективным доказательством того, что деревья — это драйверы экономического роста. Мы все прекрасно знаем, что если посмотреть на дорогие районы в городах, они всегда очень зелены, и вклад деревьев в стоимость недвижимости очень высокий.
Как показали лабораторные исследования, наблюдения за городским пейзажем без деревьев поднимает давление, кровь поступает в амигдалу — часть мозга, отвечающую за беспокойство и агрессию, и усиливает их. Наш мозг воспринимает лысый городской пейзаж как враждебную среду.
В зеленых районах люди чаще выходят гулять, они лучше знают свой район, они меньше подвержены стрессу. И тут есть два экономических эффекта: один в том, что пешеходы всегда экономически выгодны для города, второй — в сокращении расходов на общественное здравоохранение. Зеленые зоны снижают стресс, нервозность и депрессию, а также снижают уровень заболеваемости легких, сердечных болезней и аллергии. Например, в Великобритании бюджет на общественное здравоохранение достигает 70 млрд фунтов. В Кыргызстане бюджет на здравоохранение в 2016 году составил 71 млрд 125 млн сомов.
Также есть исследование, доказывающее, что в зеленых зонах более спокойная среда, люди испытывают меньше усталости и меньше подвержены вспышкам агрессии.
Исследования на основе данных системы здравоохранения Канады в Торонто, проведенные профессором Чикагского Университета Марком Берманом, показали, что если есть хотя бы 10 деревьев во дворе, это улучшает самочувствие людей так, будто они стали зарабатывать на 10 000 долларов в год больше или как будто они чувствуют себя на 7 лет моложе.
Бережное отношение к деревьям закладывается в детстве. Дети, которые выросли в среде с минимальным участием природы в виде деревьев, меньше ценят ее. Это значит, что каждое следующее поколение будет еще меньше соприкасаться с природой и меньше понимать ее важность и ценность.
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