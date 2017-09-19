Почему деревья экономически выгодны для городов

С пятого по восьмой класс я учился в средней школе №24 в Бишкеке, которая находится практически за углом от бульвара Дзержинского, ныне Эркиндик. Каждый день по дороге в школу или из нее я любовался зеленой аркой из деревьев, а зимой старательно избегал вороньего помета, падающего с высоких деревьев. Мне всегда казалось, что высокие деревья в городе всегда были и будут.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».

За последние несколько лет нашим деревьям пришлось пережить целую цепочку напастей. Наши дубы подверглись нападению пильщика, с которым мы не можем справиться уже несколько лет, несмотря на щедро выделяемые бюджеты. Но, к сожалению, природные условия — не главная опасность для наших деревьев.

При отсутствии четкой и сбалансированной зеленой политики, когда деревья закатываются в асфальт, обрезаются до состояния высокого пня, при отсутствии полива и надлежащего ухода многие деревья слабеют и падают, что вызывает новую цепную реакцию по вырубке и аварийных и здоровых деревьев, зачастую в угоду местному бизнесу, расширению дорог или парковок. Последние действия обосновываются как экономически целесообразные.