Закатать в асфальт: Почему деревья в Бишкеке погибают

«Зеленстрой»: Виноваты частники

Главный агроном муниципального предприятия «Зеленстрой» Эльнура Джолдошева говорит, что деревья в бетон укладывают владельцы магазинов, элитных домов или других учреждений.

«Многие хозяева магазинов, элитных домов и других учреждений часто бетонируют дорогу под корни деревьев. Так они хотят выиграть больше мест для парковки. Мы следим за этим выносим предупреждения. При этом наши сотрудники по пятки влезают в арычные системы, чтобы прочистить их от мусора, ведь этот мусор засоряет арычную систему и вода не идет должным образом и деревья сохнут», — сказала она.