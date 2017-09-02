Закатать в асфальт: Почему деревья в Бишкеке погибают

Экологи и жители Бишкека жалуются, что корни деревьев асфальтируют и покрывают брусчаткой. Риск, что эти деревья засохнут и упадут, намного выше, в лучшем случае корневая система в поисках влаги деформирует окружающий ее асфальт.
Свежепосаженные клены и многолетние дубы — и те и другие страдают от того, как горожане и власти планируют пространство.
Корневую систему зеленых насаждений упорно закатывают в асфальт, закладывают плиткой, замазывают бетоном — а потом удивляются, почему деревья гниют изнутри и болеют.
Корни таких деревьев в поисках влаги деформируют тротуары и дороги, которые после снова приходится восстанавливать.
«Корни пытаются проскочить дальше и найти открытую, полезную для них поверхность. Но если там дальше тоже сплошная площадка, то корни постепенно отмирают», — говорит эколог Дмитрий Переяславский.
По словам эколога, деревья должны дышать через почву, которая находится вокруг ствола, но если этого пространства нет, то растения начинают страдать.
«Нужно обязательно оставлять небольшой участок земли на тротуаре для прикорневого круга на тротуаре в радиусе полметра, а для бульваров оставлять в радиусе до метра. Это нужно для впитывания деревом не только воды, но и воздуха», — говорит Переяславский.
Эколог предлагает не бетонировать прикорневую систему деревьев, а посыпать гравием.
«Чтобы не было мусора, можно засыпать их гравием или какие-нибудь декоративные камни класть, будет красиво выглядеть, и деревья будут хорошо себя чувствовать», — говорит он.
«Зеленстрой»: Виноваты частники
Главный агроном муниципального предприятия «Зеленстрой» Эльнура Джолдошева говорит, что деревья в бетон укладывают владельцы магазинов, элитных домов или других учреждений.
«Многие хозяева магазинов, элитных домов и других учреждений часто бетонируют дорогу под корни деревьев. Так они хотят выиграть больше мест для парковки. Мы следим за этим выносим предупреждения. При этом наши сотрудники по пятки влезают в арычные системы, чтобы прочистить их от мусора, ведь этот мусор засоряет арычную систему и вода не идет должным образом и деревья сохнут», — сказала она.
По словам Джолдошевой, с начала 2017 года в Бишкеке упало 79 деревьев, а за 2016 год рухнуло 85 зеленых насаждений.
В Госэкотехинспекции сообщили, что за укатку корней деревьев в асфальт составляется протокол и выписывается штраф за нарушение экологической безопасности. Деньги со штрафов идут в госбюджет.
«Штрафы бывают размером от 5 до 10 тысяч сомов, это учитывается обычно ущерб нанесенный экологии города или деревьям», — сообщили в пресс-службе.
Нормы «относительно» соблюдаются
Начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Мирлан Амантуров сказал Kloop.kg, что при укладке дорог экологические нормы «относительно соблюдаются».
«Когда мы асфальтируем дороги, мы соблюдаем нормы, по улице Панфилова, вы сами можете убедиться, что мы оставляем место для того, чтобы дерево дышало», — сказал он.
Амантуров сказал, что когда асфальт укладывается, сразу оставлять место не получается, сначала асфальтируют, а потом вырезают по нормам место для корневой системы дерева и ставят бордюры.
По его словам, большинство деревьев с заасфальтированной корневой системой — ошибке строителей частных компаний. «По мере возможностей мы работаем с засфальтированными деревьями в городе и будем исправлять ситуацию, то есть убирать этот асфальт», — сказал он.
В интервью месяц спустя, Амантуров рассказал, что в связи началом реконструкции ирригационной системы в Бишкеке рабочие начали убирать асфальт с деревьев.
«Реконструкцию ирригационной системы мы уже почти заканчиваем. Мы построили около 13 километров ирригационных лотков, три впадающих канала и все за счет денег фонда. По ходу строительства, сейчас мы, устраняем нарушения связанные с деревьями, убираем бетон и приводим в порядок», — сказал он.
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