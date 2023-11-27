В Бишкеке круглосуточно и без выходных будут работать четыре «социальных автомобиля» для экстренной помощи женщинам и детям, для предотвращения семейного насилия или помощи пострадавшим от нее. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Как отметили в муниципалитете, «социальный автомобиль» является единственной социальной службой на территории Кыргызстана. Его работа заключается;

в оказании экстренной помощи детям, пострадавшим от насилия или жестокого обращения

в экстренном изъятии детей из опасной для их жизни обстановки и доставка их в центры;

выезды по сопровождению детей на следственные мероприятия, судебные разбирательства, медицинское обследование, при переводе детей в интернатное учреждение;

экстренные выезды при выявлении женщин и детей, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних во время рейдов;

выезды при проведении городских и районных рейдовых мероприятий по выявлению детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

Также в салоне социального автомобиля установлен столик для оформления документов, оказания психологической, юридической помощи, созданы условия для транспортировки женщин и детей, а также для сотрудников мобильной группы.

26 ноября ключи от новых машин мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил начальникам управлений социального развития четырех районов столицы.



25 ноября в Бишкеке стартовала ежегодная кампания «16-дневный активизм против гендерного насилия», призывающая к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Она направлена на то, чтобы нарушить молчание по поводу насилия в отношении женщин и девочек и активизировать коллективные усилия, направленные на прекращение всех форм дискриминации.

В октябре 2023 года Кыргызстан второй год подряд был признан наиболее опасной страной для женщин из числа государств Центральной Азии согласно отчету WPS (Индекс мира и безопасности для женщин). В отчете говорилось, что доля женщин в органах власти Кыргызстана не превышает 20%, а 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких.

По данным МВД, в Кыргызстане за десять месяцев 2023 года зарегистрировали 10 тысяч 400 случаев семейного насилия.