Депутат Марлен Маматалиев предложил запретить в Кыргызстане рекламу оккультно-мистических услуг. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша 23 ноября.



Нардеп предлагает ввести поправки в закон «О рекламе» и запретить «в информационно-телекоммуникационной сети Интернет-сообществ и на радио и телевидении распространение рекламы оккультно-мистических услуг (в том числе шаманства, ворожбы, спиритизма, ясновидения, гадания, магии и других) и лиц, их предоставляющих».



По словам депутата, к услугам экстрасенсов и колдунов зачастую обращаются граждане, которые «находятся в трудной жизненной позиции». По его мнению, «печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса, находится немалое количество граждан в нашей стране, которое попадается на уловки так называемых экстрасенсов и магов».

«В такой ситуации, страдают только обращающиеся граждане к вышеобозначенным мошенникам. Человек, который в состоянии отчаяния, готов поверить любому, кто пообещает ему устранить все его переживания и проблемы. На этих чувствах и играют, так называемые маги и экстрасенсы. Имея большой опыт в манипулировании сознания людей с помощью психологии, они предсказывают обратившемуся гражданину его будущее, его прошлое и т. д. […] Поэтому внесенные дополнения позволят четко разграничивать понятия о предоставлении вышеуказанных услуг, а именно ввести запрет в информационном пространстве рекламировать мошеннические действия со стороны недобросовестных граждан», — отмечает он.



Согласно закону «О рекламе», в Кыргызстане не допускает реклама наркотических средств, психотропных веществ, порнографии, торговли людьми и прочее.