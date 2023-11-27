На пересечении улиц Жибек Жолу и Манаса в Бишкеке 24 ноября неизвестный мужчина напал на 15-летнюю девочку. Об этом сестра девочки написала на своей станице в Instagram.

По ее словам, инцидент произошел около 08:40 утра, когда девочка шла в школу. Неизвестный мужчина подошел к девочке сзади, скрутил ей руки и попытался затащить ее в кусты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @marcelinekis

«Сестренка сопротивлялась, царапала его, кричала о помощи, но никто не подошел! После того как он оттащил ее в кусты и повалил на землю, начал ее лапать. В этот момент начали проходить мимо люди и он, испугавшись, убежал. Сестренка успела его снять, но качество видео плохое. На видео слышно, как она дышит от сопротивления и ужаса которого она испытала», — написала сестра потерпевшей.

В УВД Ленинского района Бишкека сообщили «Клоопу», что мужчину уже начали искать.

