В пресс-центре ГКНБ 27 ноября сообщили о задержании мэра города Токтогул Эркинбека Тойгонбаева. Его подозревают в рейдерском захвате месторождения кварца и связях с ОПГ.



Отмечается, что следствием установлен факт «организации рейдерского захвата месторождения кварца на территории Токтогульского района Джалал-Абадской области со стороны мэра, действовавшего в сговоре с членами ОПГ».

«В 2022 году Т.Э.А., будучи главой айыл-окмоту, на территории которого находилось вышеуказанное месторождение предложил владельцу вести совместную добычу и реализацию кварца. Получив отказ, Т.Э.А. привлек неизвестных лиц, в том числе гражданина И.Б.А., который представился “смотрящим” за Токтогулом от ОПГ Чынгыза Жумагулова по кличке Доо Чынгыз. Далее путем применения физической силы, а также угроз в адрес членов его семьи вышеуказанные лица вынудили частного предпринимателя передать им 50% доли предприятия, оформив ее на сына Т.Э.А.», — рассказали в ГКНБ.

По данным спецслужбы, в дальнейшем на указанном месторождении проводилась незаконная добыча и реализация кварца, доходы от которого получал мэр Токтогула, совместно с членом ОПГ. При этом отмечается, что добыча осуществлялась с грубыми нарушениями экологических и технических требований, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 74 млн сом.

Вместе с Тойгонбаевым задержали его сына, а также члена ОПГ с инициалами И.Б.А. Их водворили в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области. Следствие по делу продолжается.

Это уже второй мэр, задержанный по подозрению в связях с ОПГ. 15 ноября в ГКНБ сообщили о задержании мэра города Узген Дамира Монолдорова.

По данным спецслужбы, градоначальник участвовал в деятельности организованной преступной группировки покойного Камчы Кольбаева. В спецслужбе заявляли, что мэр Узгена «систематически использовал возможности членов ОПГ для устрашения неугодных ему лиц». Монолдорова заключили под стражу до 9 декабря.



17 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о выявлении «более 225 государственных служащих различного ранга, которые были тайно связаны» с кримавторитетом Камчы Кольбаевым и бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, осужденным за коррупцию. Ташиев отмечал, что «отныне в стране не будет мафии Кольбаева и Матраимова».