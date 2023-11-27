За 10 месяцев этого года в кыргызстане зарегистрировано 10 тысяч 400 случаев семейного насилия. Об этом 24 ноября сообщил замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, в отношении женщин совершено 3 тысячи 564 преступления, а в отношении детей – 1 тысяча 425.

Урмамбетов ранее уже заявлял, что фактов семейного насилия стало больше по сравнению с прошлым годом.

20 ноября глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков раскритиковал тех, кто обсуждает проблему насилия в отношении женщин.

Тогда Орунбеков назвал такие случаи «политикой заинтересованных сторон» и отметил, что «в стране все больше тех, кто навязывает свое мнение о росте женского насилия». Также он считает, что в Кыргызстане «довольно редко случается насилие в отношении женщин».

Насилие в отношении женщин в Кыргызстане

В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии и Кыргызстан занял 95-место среди 177 стран.

В стране девочек насильно похищают, насилуют и убивают, чтобы заставить их вступить в брак. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.