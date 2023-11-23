Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков уверен, что в Кыргызстане довольно редко случается насилие в отношении женщин. Статистику, которая доказывает обратное он назвал «политикой заинтересованных сторон».

Объясняем Орунбекову, что женщин в Кыргызстане избивают постоянно и в доказательство тому есть реальные цифры от госорганов.

Что сказал Орунбеков?

На своей странице в фейсбуке чиновник решил высказаться о домашнем насилии в отношении женщин в Кыргызстане. Он заявил, что имеет доказательства тому, что такое в стране происходит очень редко. Вот, какие «факты» приводит Орунбеков:

каждый мужчина приносит заработанные деньги своей жене и она их хранит. «Мы спрашиваем эти деньги у неё по необходимости»;

у большинства мужчин, работающих на государственной службе, зарплатные карточки также находятся у жен;

мужчины управляют домом, «но мы прислушиваемся к советам жен»;

каждый отец балует своих дочерей больше, чем сыновей, и уделяет ей больше внимания.

мы очень уважаем своих матерей и говорим, что рай находится у их ног;

даже если женщины начали ссору, то виноваты мужчины, и «мы всегда приносим свои извинения».

«Следовательно, кыргызы уважают, любят и относятся к женщинам бережно», — делает довольно сомнительный вывод чиновник и даже приводит статистику. Это: лишь одна женщина из тысячи подвергалась домашнему насилию.

Масштабы насилия в Кыргызстане

Орунбеков в своём посте написал довольно сомнительный способ изучения данных о домашнем насилии. Коллеги-чиновники, которые «отдают женам свои деньги на сохранение» или «балует своих дочерей больше, чем сыновей» не доказательство тому, что женщин уважают и не бьют. А его заявление, что «насилие случается редко» — не реальные цифры случаев избиения женщин.

Давайте взглянем на реальную картину: как же часто в стране происходит домашнее насилие?

Данные из графика показывают сколько лиц ежегодно получают охранный ордер — наглядно их становится больше. Резкое увеличение случаев домашнего насилия случилось в 2020 и 2021 годах — тогда граждане столкнулись с пандемией COVID-19, в результате в Кыргызстане объявили локдаун.

Из-за ограничений на передвижение по городу, которые власти ввели для недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие женщины остались наедине с агрессорами и семейными насильниками без возможности сбежать.

На графике видно, что последние три года в стране фиксируется более 8,5 тысяч лиц, получивших охранный ордер. Случаев избиения и истязания женщин за стенами дома намного больше.

Правозащитники утверждают, что женщины не хотят обращаться в милицию и сообщать о домашнем насилии по разным причинам:

виктимблейминг — обвинение пострадавшей от преступления в том, что она сама виновата в этом. В Кыргызстане общество и родственники почти всегда встают на сторону агрессора. Такое явление зачастую вызывает повторную травму у пострадавшей или ее близких. Многие родственники просто не верят пострадавшей, потому что ее муж на людях ведет себя как хороший человек. Или же родственники говорят, что нельзя выносить сор из избы, а разводиться — это позор;

женщина боится обратиться за помощью, так как зачастую насильник угрожает еще большими травмами или убийством, если пострадавшая напишет заявление в милицию;

женщины не доверяют милиции, потому что там не относятся к семейному насилию, как к серьезному преступлению;

женщины боятся преследования от бывших супругов.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами.

При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие, а это значит, что пострадавшая женщина может быть убита в любой момент.

Исследование журналисток «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане показывает, что женщин убивают в основном их мужья и партнеры, а сами убийства — это следствие семейного насилия, которое вовремя не предотвращают.

Согласно рейтингу Глобального индекса мира и безопасности женщин (WPS Index), Кыргызстан в 2023 году оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии. Страна заняла 95 место среди 177 стран мира.



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