Оригинал материала опубликовал на сайте издания «ПолитКлиника».

«Кыргызстан должен объединиться с Россией», «террористы могут напасть», «южный политик», «нацист, дискриминирующий русский язык». Сообщения такого характера начали интенсивно распространяться в соцсетях Кыргызстана с середины 2021 года. Их публиковали несколько страниц и каналов в соцсетях и мессенджерах.

Дата-журналисты «ПолитКлиники» проанализировали контент Facebook-страниц «Салам Кыргызстан», «Тентек кыз», «Две точки зрения» и канала «Полит Ломбард» в Telegram, распространяющих подобные сообщения, и установили, что они направлены на усиление влияния России в Кыргызстане и в Центральной Азии в целом.

Мы проанализировали около 5000 сообщений, опубликованных на вышеупомянутых страницах с января 2022 года по февраль 2023 года. Из них каждое пятое сообщение направлено на усиление влияния России в Кыргызстане пробуждение чувства тоски по СССР.

Усиление влияния России обычно осуществляется за счет сосредоточения внимания на деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Кыргызско-Российского фонда развития и повышения их значимости. Например, они характеризует ОДКБ как единственную миротворческую организацию в центральноазиатском регионе и резко критикует инициативы по выходу из нее.

Кроме того, на этих страницах часто публикуются новости об экономическом, политическом, военном и культурном сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией, представляя Россию как единственного сильного партнера.

«Россия является основным экономическим и гуманитарным партнером Кыргызстана. Страны активно развивают двусторонние отношения и являются членами многих крупных интеграционных объединений, включая ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и СНГ. За последние 30 лет миллионы кыргызстанцев уехали на заработки в Россию, получили возможность содержать свои семьи и внести свой вклад в экономику республики»

(2022-06-18 Две точки зрения)

На этих страницах также публикуются сообщения о деятелях СССР, исторических событиях и идеологии, а также идеализируется жизнь в Советском Союзе. Казахская исследовательница Айнаш Мустояпова говорит, что через СМИ и социальные сети искусственно создается ностальгия по СССР.

«Тоска по Советскому Союзу не наблюдалась в 1990-е и 2000-е годы. Напротив, было много людей, которые были счастливы, что могут свободно выезжать за границу, и что в магазинах есть различные продукты и вещи. И вдруг после 2010 года они начинают скучать по Советскому Союзу. Вся эта тоска стала формироваться искусственно через телевидение. Для этого работали телевидение, сообщения WhatsApp, социальные сети, такие как “ВКонтакте” или “Одноклассники”», — рассказала Айнаш Мустояпова.

Против национальной идентичности

В сообщениях этих страниц история стран, входивших в состав Советского Союза, представлена ​​с точки зрения СССР, и резко критикуются попытки объективного толкования истории народов этих стран. Например, выходцев из Центральной Азии, подвергшихся политическим репрессиям во времена СССР, называют «басмачами» и «фашистскими посредниками» и распространяют сообщения против законопроекта об оправдании жертв репрессий, предложенного в Кыргызстане и Казахстане.

«Не допускайте реабилитации фашистских посредников в Кыргызстане!»

(2023-01-24 Салам Кыргызстан)

Эти паблики подвергли критике инициаторов вышеуказанного законопроекта и назвали их «националистами» и «предателями». На примере Кыргызстана больше всего критикуют спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева за поднятие вопросов, связанных с национальной идентичностью.

Следует отметить, что в прошлом году на Народном собрании председатель парламента предложил переименовать названия районов Бишкека. Также он потребовал от представителей правительства говорить на кыргызском языке на заседаниях парламента. В целом проанализированные нами страницы направлены против языковой политики, которую пытается проводить государство, и снижения влияния русского языка.

Двоякое отношение к представителям власти

На этих страницах не только национальная идентичность, но и некоторые деятели власти подвергаются систематическим оскорблениям из-за их политического направления и решений. Например, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева критикуют за активное сотрудничество со странами кроме России, в том числе с Турцией.

Президент Садыр Жапаров, по сравнению с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, не особо критикуется на страницах, распространяющих российскую пропаганду, Напротив, можно встретить и позитивные высказывания о Жапарове, например, «похож на Путина в молодости» и «лучший президент».

«Во всем виноват Запад»

На страницах «Салам Кыргызстан», «Тентек кыз», «Две точки зрения» и «Полит Ломбард» предпринимается попытка навязать негативный взгляд на некоторые страны, с которыми Кыргызстан сотрудничает в политическом и экономическом направлении. Например, в апреле 2022 года, после того как в Кыргызстан приехала делегация США во главе с заместителем госсекретаря Узрой Зеей и заявила, что готова подписать новое соглашение о сотрудничестве между двумя странами, эти страницы расценили это как нож в спину России.

«В Москве рассматривают продолжающиеся переговоры между КР и Соединенными Штатами Америки как «удар в спину». Ответ России в этом направлении будет резким и последовательным».

(2022-04-21 Салам Кыргызстан)

Они также подчеркнули, что визит Узры Зеи в Центральную Азию является «опасной поездкой», направленной на дестабилизацию региона. На всех четырех проанализированных нами страницах преобладают антиамериканские сообщения, и почти все они носят клеветнический характер.

А война в Украине представлена ​​с точки зрения и риторики Кремля. В сообщениях отмечается, что войну в Украине начали страны Запада, США и сотрудничавший с ними Владимир Зеленский, а действия России описываются как «операция против неонацизма».

Кроме того, негативно характеризуются политические и экономические отношения Кыргызстана с тюркоязычными странами, особенно с Турцией. В частности, они показывают идею «Турана», целью которой является объединение тюркоязычных стран, как «несбыточную мечту». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открыто поддерживающий эту идею, сталкивается с большой критикой на этих страницах.

«Могут вторгнуться террористы»: сообщения, порождающие страх

На этих страницах, с помощью демонизации врага, инструмента манипуляции, Запад преподносится как сторона, заинтересованная в дестабилизации Центральной Азии.

Заявления звучат в риторике «Террористы могут вторгнуться в Кыргызстан», «Запад стремится сделать Центральную Азию вторым Афганистаном», «Таджикистан напал на Кыргызстан по указанию Запада и может напасть снова». Это порождает у населения чувство страха, неопределенности и подозрительности.

Можно заметить, что подобные заявления направлены на сохранение влияния России в Центральной Азии. Это происходит потому, что после многих нагнетающих страх и провокационных заявлений Россия изображается как единственная дружественная страна, пытающаяся принести мир в Центральную Азию. А страны Центральной Азии, в том числе и Кыргызстан, пропагандируются как слабая страна, которая не может защитить себя, всегда нуждается в помощи.

«Союз с партнерами – наиболее эффективное решение в борьбе за безопасность перед лицом геополитических угроз. Странам Центральной Азии очень сложно противостоять угрозам в одиночку. Трагедия в Казахстане наглядно это доказала. Кроме того, региональная нестабильность подпитывается проблемами в Афганистане и террористическими угрозами. Да, западные игроки все чаще говорят, что выбрали Центральную Азию в качестве объекта очередной нестабильности»

(2022-07-13 Две точки зрения)

Среди провокационных сообщений можно встретить и слова, разжигающие межрегиональную вражду. Например, бывают случаи, когда такие слова, как «южный чиновник» и «северный клан» подчеркивают происхождение рассматриваемого человека.

Презрение к СМИ, неправительственным организациям и активистам

На проанализированных нами страницах систематически дискредитируются независимые СМИ, неправительственные организации и определенная группа активистов Кыргызстана. Например, среди неправительственных организаций «Сорос-Кыргызстан», «Интерньюс Кыргызстан» и международные организации, такие как NED, ОБСЕ, USAID представляются в негативном свете.

«Сорос Кыргызстан» и неправительственные организации приступили к новой работе. Сейчас они создают в Кыргызском государстве армию «стукачей» и предателей»

(2022-08-06 “Тентек кыз”)

Что касается кыргызских СМИ, то атаке со стороны этих страниц подверглись «Азаттык», «Клооп», «Кактус». При диффамации средств массовой информации часто используются манипулятивные приемы «обвинения» и «навешивания ярлыков». Например, «Кактус» и «Азаттык» обвинили в подаче позиции Таджикистана при освещении конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2022 году и назвали их «предательскими СМИ». А «Клооп» описываются как СМИ, пропагандирующие западные ценности.

«Все мы знаем, что «Азаттык», «Клооп» и «Кактус Медиа» финансируются за счет денег США и Евросоюза, а работают только на напряжение общества и следуют указаниям Запада. Поэтому пришло время их закрыть»

(2022-10-13 “Тентек кыз”)

Кроме того, нападкам на этих страницах подвергаются и граждане Кыргызстана, осуждающие агрессию России в Украине. Например, журналисты Бектур Искендер, Адиль Турдукулов и активист Урмат Жаныбаев подверглись критике за открытую поддержку Украины.

На этих страницах также ведется активная клеветническая кампания против деятелей, поднимающих вопросы, связанные с уменьшением российского влияния в Кыргызстане и деколонизацией. Например, таких активистов, как Рита Карасартова, Динара Ошурахунова и Умай Арыкова, называют «агентами Запада, распространяющими русофобию» в Кыргызстане.

То, что связывает страницы: общие эксперты и ссылки

Помимо сообщений, направленными на усиление влияния России, четыре проанализированные нами страницы имеют и другие связи. Во-первых, на страницах публикуются только мнения и интервью определенных людей как экспертов.

Например, на всех четырех страницах Александр Князев и Динмухамед Алмамбетов представлены как эксперты по отношениям Кыргызстана с другими странами и вопросам безопасности. Чаще всего упоминается Александр Князев.

Александр Князев известен в Кыргызстане как политолог. «Спутник Кыргызстан», финансируемая Россией, регулярно перепечатывают мысли Князева. Интересно, что в 2013 году Князев на сайте www.rus.kg написал статью «Кыргызстан – страна озверелого фашизма?». После публикации статьи ему запретили въезд в Кыргызстан. После этого, говорилось что, Александр Князев пугал тогдашнюю власть связями из Кремля.

Динмухамед Алмамбетов — один из тех, кто регулярно дает интервью эти страницам и позиционируется как эксперт по безопасности. В открытых источниках мы нашли краткую биографию от «Sputnik Кыргызстан», в которой лишь указано, что он служил в воинских частях в южных и северных регионах страны. Также Алмамбетов принимал участие в парламентских выборах 2021 года вместе с партией «Эл Үмүтү».

Интересный факт — на проанализированных страницах также очень много сообщений, продвигающих лидера партии «Эл Үмүтү» Алмаза Аскар уулу.

Второе, что объединяет страницы, — это то, что они ссылаются на одни и те же СМИ и друг на друга. Например, за более чем год четыре страницы более сотни раз ссылались на подконтрольный Кремлю «Спутник Кыргызстан».

Представленный на графике Telegram-канал «Аймак» ориентирован на Кыргызстан, а Telegram-канал «Сегодня KZ» — на Казахстан. Они также распространяют российскую пропаганду.

Кроме того, страницы активно делятся сообщениями друг друга. Например, страница «Две точки зрения» ссылалась на страницу «Полит Ломбард», которую мы анализировали, 53 раза, а на «Салам Кыргызстан» — 18 раз.

Российская пропаганда в новом пространстве

Несмотря на распад СССР, Россия до сих пор пытается сохранить свое влияние в постсоветских странах. Для этого оно активно использует средства массовой информации и ведет широкую деятельность в информационном пространстве некоторых стран. Например, в Кыргызстане вещают телеканалы «Первый канал» (ОРТ), «Россия 24», РТР, «Культура» и «Звезда». У нас работает кыргызская редакция информационного агентства «Спутник», запрещенного в некоторых странах за попытку распространения российской пропаганды. Кроме того, в киосках Кыргызстана продаются газеты «Аргументы и факты», «Российская газета», «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда».

А последние два с половиной года в социальных в сетях и мессенджерах открыты и активно работают российские пропагандистские каналы, направленные на страны Центральной Азии.