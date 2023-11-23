Первомайский районный суд 16 ноября изменил меру пресечения вице-президенту Федерации греко-римской борьбы Ахрору Иминову. Об этом «Клоопу» 23 ноября сообщили пресс-служба суда.

Иминова задержали 11 октября по подозрению в финансировании ОПГ. По версии ГКНБ, Иминов финансировал отдельных членов ОПГ Камчы Кольбаева, который был убит 4 октября во время его задержания. В отношении вице-президента возбудили уголовное дело по статье «Создание организованной группы или участие в ней»

«Установлено, что “И.А.Х.” был вовлечен в деятельность ряда компаний по транспортировке и логистике грузов, а также принимал участие в сборе так называемой дани (от общей прибыли ориентировочно 30%) для общей кассы членов ОПГ от их деятельности», — сообщили в Госкомитете.