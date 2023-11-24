Госкомитет нацбезопасности 23 ноября сообщил о задержании генеральной директорки компании «Сити Центр» Ж.З.О по подозрению по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

По данным ГКНБ, компания «Сити Центр» — это основная управляющая компания торгового центра «ЦУМ-Айчурек», которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей ТРЦ.

Задержанную водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

«В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету», — добавили в ГКНБ.

Ранее, 11 ноября, ГКНБ объявил в розыск владельца «ЦУМ-Айчурек» Анвара Габбазова (Маметова). Его спецслужбы подозревают по статье «Финансирование организованных групп и преступных сообществ».

По данным ведомства, Габбазов занимался финансированием ОПГ покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева и легализацией преступных доходов.

Кольбаев был «ликвидирован» 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.