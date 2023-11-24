Начальника территориального отдела милиции, подозреваемого в сокрытии изнасилования девочки-подростка в Таласском районе, оштрафовали на 60 тысяч сомов. Об этом «Клоопу» сообщили 23 ноября в пресс-службе Верховного суда.

По данным суда, решение о штрафе 20 ноября вынес Таласский районный суд. Известно, что милиционер обвинялся в сокрытии изнасилования несовершеннолетней девочки и получении взятки в размере 70 тысяч сомов.

В суде отметили, что подозреваемый был оправдан по статье «Получение взятки», а за сокрытие преступления получил наказание в виде штрафа.