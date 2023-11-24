Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагает обязать предпринимателей по ряду видов деятельности использовать контрольно-кассовую машину (ККМ).

Своим предложением ведомство предлагает исключить из перечня видов деятельности, бизнес который мог не использовать ККМ:

реализация газет и журналов, а также сопутствующих товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий, в газетно-журнальных киосках; реализация в розницу продукции цветоводства, сельскохозяйственной продукции, хлебобулочных изделий, национальных и прохладительных напитков с использованием ручных тележек, выносных прилавков, киосков и ларьков; реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока, национальных и прохладительных напитков;

В проекте постановления также указано, что новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

Власти Кыргызстана начали активную кампанию за применение ККМ всеми видами бизнеса после вступления в силу нового Налогового кодекса.

Ввод ККМ вызвал недовольство среди предпринимателей, которые работали по патенту на рынках. По этой причине торговцы рынков из разных регионов не раз выходили на митинги против ввода ККМ.