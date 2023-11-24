Джалал-Абадский областной суд признал виновной 70 летнюю Салию Таштанову, которую задержали по обвинению в призывах захвата власти. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, суд 22 ноября признал пенсионерку виновной по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и оштрафовал на 50 тысяч сомов.

О задержании Салии Таштановой стало известно в середине октября. Тогда в СМИ сообщали, что пенсионерку задержали и заключили под стражу, предъявив обвинения по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».



Адвокат женщины Токтосун Жоробеков сообщал, что пенсионерку задержали после ее обращения в адрес президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В обращении она заявила, что «в стране выросли цены и нет справедливости».

Таже известно, что в ноябре 2022 года Таштанова выступала на курултае против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану: она потребовала от Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова уйти в отставку, если они не могут решить приграничные вопросы.