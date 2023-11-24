ГКНБ задержал советника полпреда Баткенской области М.Т.А по подозрению в вымогательстве взятки в размере $200 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 24 ноября.

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По версии следствия, задержанный вымогал взятку у генерального директора угледобывающей компании. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

«М.Т.А. вступив в преступный сговор с гражданами КР А.П.Н. и А.А.Н. в целях извлечения материальной выгоды инициировали заявление на имя председателя ГКНБ Ташиева о принятии мер в отношении гендиректора угледобывающей компании А.Б.А. о якобы рейдерском захвате и подделки документов для получения лицензии на добычу угля», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что задержанный будучи в сговоре с А.П.Н. и А.А.Н, пользуясь служебным положением, угрожал пострадавшему и вымогал у него деньги.