Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) и Deutsche Welle Akademie (Академия Немецкой волны) призвали 50 стран поддержать «Клооп», против которого прокуратура Бишкека подала иск с требованием закрыть издание. Свое обращение организации распространили 24 ноября.

В заявлении также говорится, что организации обратились в Коалицию за свободу СМИ (Media Freedom Coalition — MFC) «в ответ на неправомерную попытку ликвидировать расследовательский сайт “Клооп”».

«Цель этого — мобилизовать усилия 50 стран-участниц, представляющих все шесть континентов, с целью осудить судебные преследования, которые стали символом эскалации репрессий против СМИ в Кыргызстане», — говорится в обращении организаций.

Кроме этого в RSF и Deutsche Welle Akademie считают, что в случае ликвидации «Клоопа» уголовному преследованию могут подвергнуться и сотрудники редакции.

«Это влиятельное расследовательское СМИ, опубликовавшее громкие разоблачения коррупции, заслуживает внимание и поддержку всех защитников свободы прессы во всем мире. Его преследование является символом эскалации репрессий, которым в Кыргызстане уже почти два года подвергаются независимые СМИ. RSF надеется на решительную реакцию Коалиции за свободу СМИ, […] которая заставит президента Жапарова осознать важность того, что поставлено на карту для Кыргызстана. Преследования “Клоопа” должны быть прекращены, а нападки на свободу прессы — остановлены», — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

Следующее судебное заседание по иску о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа», который подала столичная прокуратура, назначено на 27 ноября в 11:15.

Иск против «Клоопа»

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский районный суд столицы в конце августа 2023 года. Причины иска названа – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

В иске говорится, что «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть иска посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» и требованием отозвать иск уже высказалась международная организация Комитет по защите журналистов (CPJ).

Программный директор комитета Карлос Мартинес де ла Серна считает, что «заявление кыргызских властей о закрытии “Клоопа” является возмутительной и глубоко циничной попыткой задушить некоторые из наиболее острых журналистских расследований в Кыргызстане, включая расследования предполагаемой коррупции с участием ведущих государственных чиновников».

Кроме этого «Клооп» также поддержало Медиасообщество Кыргызстана и призывало надзорный орган отозвать иск.