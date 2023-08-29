Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовал от властей Кыргызстана отозвать иск прокуратуры с требованием закрыть «Клооп». Об этом говорится в обращении комитета, опубликованном 28 августа.

Программный директор CPJ Карлос Мартинес де ла Серна считает, что «заявление кыргызских властей о закрытии “Клоопа” является возмутительной и глубоко циничной попыткой задушить некоторые из наиболее острых журналистских расследований в Кыргызстане, включая расследования предполагаемой коррупции с участием ведущих государственных чиновников».

«Власти должны немедленно отозвать это заявление и прекратить кампанию давления на независимую прессу», — добавил он.

Сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер в интервью CPJ заявил, что заявление о закрытии может быть связано с расследованием «Клоопа», в котором говорилось, что родственники президента Кыргызстана Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева участвуют в строительстве в стране футбольной академии испанского футбольного клуба «Барселона».

В комитете также добавили, что их сообщения пресс-секретарю президента Эрболу Султанбаеву и электронные письма ГКНБ остались без ответа.

«Электронное письмо CPJ городскому прокурору Бишкека было возвращено из-за полного почтового ящика», — сообщили в организации.

Иск прокуратуры

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно заявлению, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

С полной версией искового заявления прокуратуры можно ознакомиться по ссылке.

Комментируя иск прокуратуры Юристка Фатима Якупбаева, представляющая интересы «Клоопа», сказала, что требования о ликвидации юридического лица должны быть основаны на нарушении законодательства, которое признано в установленном порядке. Однако, заметила она, «нет решения суда, где было бы установлено, что какие-то материалы нарушили закон или чьи-то интересы».

Юристка также подчеркнула, что регистрация СМИ не является обязательной процедурой для изданий в интернете, добавив, что устав «Клоопа» полностью соответствует законодательству.

По словам Якупбаевой, в иске надзорного органа есть и серьезные заявления, например: «в материалах есть высказывания которые могут привести к национальной вражде, имеются высказывания которые носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности».

При этом, в каких именно материалах якобы содержатся такие высказывания и какие материалы переданы для экспертизы, в иске не указано. Якупбаева добавила, что прокуратура таким образом сама «манипулирует информацией, в [чем] обвиняет “Клооп”».