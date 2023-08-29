Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретились с бывшими игроками и легендами клуба «Барселона». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапаров заявил, что своим визитом в страну легенды клуба «Барселона» подарят болельщикам из Кыргызстана много ярких эмоций. По его словам, исполнится мечта фанатов – увидеть игру легенд вживую.

На встрече также присутствовал президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта, который сказал, что футболисты готовятся к матчу 30 августа против команды «Легенды Азии» в Бишкеке. В составе второй примет участие сам Жапаров.

«Мы готовимся к игре и хотим показать хорошее шоу. Ценность каждой команды в победе, но мы стараемся всегда показать красивую игру, поэтому наша особенность в нашем стиле», — сказал Лапорта.

Этот матч состоится в честь открытия в Джалал-Абаде футбольной академии «Барсы», о чём ранее объявил Кыргызский футбольный союз (КФС).

Лапорта отметил, что методика обучения юных футболистов будет такая же, как в главном филиале. Он поблагодарил Жапарова «за возможность открыть в Кыргызстане футбольные академии клуба, подчеркнув личную заслугу главы государства в этом».

Открытие академии «Барсы» в Кыргызстане и приезд легенд каталонского клуба сейчас бурно обсуждается в социальных сетях. Не обошлось и без скандалов.

Ранее журналисты «Клоопа» выпустили расследование о том, что родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и приближенные главы государства числятся среди владельцев франшизы футбольного клуба «Барселона» в Кыргызстане.

Глава государства подтвердил данные журналистов-расследователей. Однако вместе с этим Жапаров обрушился критикой на журналистов, которые якобы «делают из мухи слона и пишут только негатив, отпугивая инвесторов».

Буквально на следующий день стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Однако большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.



