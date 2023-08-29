Лишенный депутатского мандата Фарходбек Алимжанов из-за аннулированного диплома подал в суд на Ошский государственный университет. Об этом 28 августа «Клоопу» сообщил адвокат Самарбек Болотбеков.

Адвокат Алимжанова заявил, что ЦИК должна отозвать мандат депутата не на основании решения ОшГУ, а только в соответствии с решением Министерства образования и науки.

Также адвокат пожаловался на обвинения в том, что Алимжанов «не участвовал в конкурсах вуза». Он отметил, что «полностью сдал все экзамены в университете, что досрочно сдал экзамены в середине учебного года».

Ошский областной суд назначил предварительные судебные слушания по заявлению Алимжанова на 4 октября.

Лишенные мандатов

6 июля члены Центральной избирательной комиссии приняли решение лишить депутатских мандатов Фархода Алимжанова и Фархата Исмаилова.

Основанием для такого решения послужило признание их дипломов недействительными. Позже они подали в суд на ЦИК.

Позже член ЦИК Узарбек Жылкыбаев сообщил, что требование «о том, чтобы стать депутатом, кандидат должен иметь высшее образование» было введено только в 2021 году. По его словам, раньше от кандидатов не требовалось наличие диплома.

Проверку дипломов чиновников, госслужащих и депутатов ГКНБ начал в марте 2022 года по поручению президента Садыра Жапарова. Тогда в спецслужбе сообщали, что наибольшее количество попавших под подозрение выданных дипломов оказалось в КНУ.