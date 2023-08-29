В поселке Сахарово в Московской области России в специальном учреждении МВД для временного содержания мигрантов в настоящее время находится 209 кыргызстанцев. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Института омбудсмена Кыргызстана.

Отмечается, что акыйкатчы Джамиля Джаманбаева встретилась с гражданами Кыргызстана, которые были отправлены туда, и ознакомилась с условиями их содержания. Также по данным пресс-службы, сотрудники Института омбудсмена, Минсоцтруда и посольства Кыргызстана в России оказали кыргызстанцам юридические консультации.

«Также по отдельным случаям приняли обращения, которые акыйкатчы взяла под личный контроль. Джамиля Джаманбаев отметила, что данные заявления будет рассматривать совместно с Институтом уполномоченного по правам человека России и консульской службой Кыргызстана в РФ. Согласно материалам дела, кыргызстанцы в основном содержатся в данном заведении за нарушение миграционных законов России, есть и лица привлеченные к уголовной и административной ответственности», — говорится в сообщении.

Однако в Институте омбудсмена не сообщили какое время кыргызстанцы находятся в спецучреждении МВД в Сахарово.



С середины июня в сети стали появляться сообщения о том, что российские силовики проводят рейды против трудовых мигрантов из Центральной Азии.





По последним официальным данным, на заработках в России находится около миллиона кыргызстанцев. Всего же в трудовой миграции находятся больше 1,1 млн граждан республики.

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