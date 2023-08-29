Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии на предстоящий осенне-зимний период. О поставках представители трех стран договорились на встрече в Астане 25-26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

«Был достигнут ряд взаимных договоренностей, определены объемы и условия поставок. Также стороны условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электрической энергии; заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами; пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств пройдет в ноябре в Бишкеке.

Кроме двух соседних стран, у Кыргызстана также есть договоренности по импорту электроэнергии с Туркменистаном и Россией. С последней Кыргызстан планирует увеличить импорт электроэнергии о чем ранее говорил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

«У нас есть соглашение с “Туркменэнерго” и “ИнтерРАО”. “ИнтерРАО”, как мы планируем, до конца года нам поставит около 1,5 млрд кВт/ч. И 1,6 млрд – из Туркмении. На следующий год из Туркмении на 1,7 млрд планируем импортировать», — сказал он.